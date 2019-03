«Para los que seguimos vagando, el 11-M será de nuevo un día de silencio absoluto»

Desde el nuevo piso de Ángela se ve el monte. Las casas incrustadas en las laderas, a lo lejos, ofrecen una estampa de tranquilidad y reposo, sobre todo a última hora de la tarde, cuando el día ya languidece. La pequeña terraza, con dos sillas orientadas hacia el horizonte, hace las veces de mirador. La elección de la casa, según reconoce, no fue caprichosa. «Fue mi marido el que me ofreció cambiar de sitio, yo me dejé llevar. Es muy difícil porque lo dejamos todo allí, incluso dos hijos...».

Ángela Estepa nació en Madrid hace 55 años. Los dos últimos han transcurrido en el ovetense barrio de Montecerrao, a donde llegó junto a su marido y al más pequeño de sus hijos. Allí buscan tranquilidad y dejar atrás un episodio que hoy en día, 15 años después, todavía sigue persiguiendo a esta madrileña.

«Me levanté temprano por la mañana, como todos los días. Mi marido y yo trabajábamos en el mismo lugar y nos dábamos el relevo. Cuando él salía, entraba yo. Me dirigía a Las Rozas y cogí el tren desde Valdemoro. Recuerdo que se me escapaba y yo tenía que cogerlo sí o sí. Me senté, iba en sentido contrario al de la marcha del tren. Me quedé dormida y, al rato, escuché un sonido fortísimo. Después de eso silencio, muchísimo silencio», relata Ángela.

El 11-M la cogió, como a la mayoría de víctimas, de camino al trabajo. Pasadas las 7.35 horas, su tren coincidió en la estación de El Pozo con un cercanías procedente de Guadalajara. La explosión llegó de este otro tren. Y después, el caos. «Me asomé a la ventana y vi que salía mucho humo de la cabecera. Pensábamos que se había quemado una máquina. Cuando todos estábamos asomados volvió a explotar otra bomba y vimos al tren salir por los aires», explica.

Su historia, al igual que la de los casi 2.000 heridos que salieron con vida del atentado, cambió para siempre. Gritos, trombas de personas huyendo, hierros atravesados, cuerpos sobre las vías... El relato de Ángela se vuelve fragmentado. Reconoce que algunos pasajes los pasará por alto y que las horas posteriores a las explosiones las vivió paralizada, sin poder reaccionar. «Tengo muchas imágenes en la cabeza, imágenes que nunca contaría. Sé que no ayudé a nadie, no pude, me quedé inmóvil. La Policía guiándonos, la gente corriendo porque creía que iba a estallar otra bomba... Me metí debajo de un coche, había muchos que nos quedábamos agazapados, sin poder reaccionar...», añade con la voz quebrada.

Cinco horas sin rumbo

Antes de que se colapsaran las líneas telefónicas, en mitad del caos, pudo llamar a su marido para pedir ayuda y contarle lo sucedido. Una llamada que, según reconoce este último aliviado, sirvió para confirmar que Ángela seguía con vida y sin daños físicos de gravedad. «Tenía afectados los oídos y el cuello. Me encontré perdida hasta la una, cuando llegué hasta Las Rozas y ya me llevaron al médico», recuerda.

Las semanas posteriores comenzó a visitar al psicólogo. Se negó a coger la baja y trató de retomar su trabajo como auxiliar de servicios, convenciéndose de que, pese a todo, podría recomponerse con la vuelta a la rutina. «Después de lo que vi pensé que no tenía derecho a pedir la baja. Había tanta gente tan destrozada que pensé: 'cómo voy a tener yo que irme'. Y sí, estaba muy, muy afectada. Tenía miedo a descolgar el teléfono, tenía la sensación de que me seguían. Yo me autoconvencía de que estaba bien, pero realmente estaba cada vez peor. No podía montar en tren, no puedo estar en el centro de las ciudades... Generé muchísimos miedos y ansiedades», reconoce.

La mayoría de estas fobias, según explica, siguen presentes en la actualidad. En algunos aspectos, como la capacidad para repasar los hechos y hablarlos con un desconocido, sí ha encontrado mejora. Aún así, el «evidente cambio de carácter» y la imposibilidad de ver la luz al final del túnel, lamenta, le siguen atenazando. «La cabeza es muy difícil curarla, creo que lo que más. Es triste pero es así», reflexiona.

Después de los atentados en Barcelona y Cambrils, Ángela sufrió un ictus a causa de los nervios. De aquella ya habían decidido mudarse a Oviedo. La familia había veraneado en varias ocasiones en San Juan de la Arena y su intención era la de buscar sosiego y así evitar la capital y los recuerdos asociados. «Cuando veníamos a San Juan de la Arena nadie me preguntaba nada. Me sentía tranquila y precisamente eso era lo que buscaba», asevera.

Un «escondite»

Define su retiro asturiano como un «escondite», un lugar en el que trata de pasar página tras quince años sin hacerlo. «Creo que, después de todo, ya no puedo llevar una vida normal», explica. Además de su familia, buena parte de sus apoyos han venido por parte de la asociación de víctimas del 11M, que le ha prestado apoyo legal y le ha informado de todos sus derechos como afectada pese a que su intención era la de desvincularse lo máximo posible de lo sucedido. «Han sido una tremenda ayuda para los trámites, para conseguir psicólogos... siempre les estaré muy agradecida», reconoce.

Ya han pasado quince años y, precisamente, esta efeméride es la que le ha empujado a hablar, a contar su caso y a tratar de imponerse sobre una fecha que, después de tanto tiempo, sigue doliendo como el primer día. «Para los que seguimos vagando, el 11-M será un día triste, de silencio absoluto».