Vespa: cómo un pato se convirtió en avispa y una empresa aeronáutica creó la moto más emblemática

Las Vespas son mucho más que motos. Sus peculiares características, diseño e historia, que se prolonga a lo largo de casi ocho décadas, han creado una legión de fieles aficionados a estas 'scooter'. Muchos de ellos se dan cita cada año en el Vespa World Days, que este 2025 ha traído a Gijón a alrededor de 3.000 motoristas para recorrer Asturias y descubrir el Paraíso Natural a dos ruedas. Este encuentro puede parecer un tanto extraño para quienes desconocen las virtudes de este vehículo al que le unen estrechos lazos con el sector de la aeronáutica, pero los datos avalan a la 'avispa' de los Piaggio como uno de los inventos más relevantes del siglo pasado.

Piaggio De aviones de guerra a motos

Para conocer la historia de las Vespas hay que remontarse ni más ni menos que a la Primera Guerra Mundial. Fue en ese contexto en el que Rinaldo Piaggio relanzó la empresa de su padre, que hasta ese momento se dedicaba al sector naval, comenzando a fabricar aviones de guerra, un elemento esencial para esa contienda y para la desarrollada entre 1939 y 1945. Después de la muerte de Rinaldo en 1938, la empresa vivió una profunda crisis debido a las limitaciones para seguir fabricando aviones. Pero Enrico Piaggio supo reinventar la compañía al ver los problemas de transporte público en Italia y las dificultades económicas de los italianos para adquirir vehículos privados.

Transformación El Pato Donald se convierte en 'avispa'

La MP 5 (Paperino) y la MP 6 (posteriormente Vespa 98)

En 1943 se fabricaron los siete primeros ejemplares creados por la compañía. Fue la moto Piaggio 5 (MP 5), pero Enrico no estaba contento con el diseño, al que encontraba similitudes con el Pato Donald (Paperino en Italia), porque no era ergonómica y le faltaba eficiencia. Corradino d'Ascancio, un auténtico experto en el sector aeronáutico, recibió el encargo de perfeccionar estos factores y suyo es el mérito de transformar al 'pato' en 'avispa', aunque según destaca su familia nunca quiso presumir de ello porque no le gustaban las motos.

Cuando salió a la venta la moto Piaggio 6 (MP 6) —el 23 de abril de 1946— la empresa aún no había adquirido el término 'Vespa' porque no fue hasta que Enrico Piaggio vio la obra de Corradino d'Ascancio desde arriba cuando apreció las similitudes del diseño con el abdomen de las avispas (vespas en italiano). Además, al escuchar el zumbido de su motor de 98 cc, no pudo evitar exclamar: «¡Suena como una vespa!», según detalla la compañía. Fue tal el impacto de esta casualidad que la moto pasaría a denominarse Vespa 98. Entonces el éxito estaba asegurado. En diez años se compraron un millón de unidades, una cifra que puede parecer pequeña en los tiempos en los que Nintendo prevé vender 15 millones de su Switch 2 en menos de un año, pero en la época fue toda una hazaña.

Evolución Algunos de los modelos más emblemáticos

La ergonomía, el precio y la buena publicidad no son los únicos factores que hacen que el éxito de la Vespa perdure en nuestros tiempos. El diseño de Corradino D'Ascancio sobrevive al paso de las décadas gracias a las posteriores adaptaciones que modernizan la estructura manteniendo la esencia.

Vespa 98, la primera (1946). Vespa 125 (1951). Vespa 150 GS (1955). Vespa Ferrari ET4 (2001). Vespa GTS 250 IE (2005) Vespa 946 (2013).

Los diseños más curiosos Una Vespa militar, un coche, una 'avioneta'...

Aunque el diseño de Vespa es inconfundible, a lo largo de los años Piaggio ha hecho arriesgadas apuestas que van desde un coche hasta un modelo militar, pasando por un 'torpedo' firmado por Corradino D'Ascanio con el que el piloto Dino Mazzoncini batió el récord de velocidad en un kilómetro con un tiempo de 21,4 segundos con una velocidad de 171,1 km/h.

Vespa circuito 125 (1949). Vespa Montlhery (1950). Vespa Torpedo (1951). Vespa Sidecar 159 (1955). Vespa 150 TAP (1956). Vespa 400 (1957). Vespa Alfa (1967).

Cine La mejor de las campañas

Un reflejo de la enorme importancia de Vespa es la incursión de estas motos en el cine. A nadie se le olvida la escena en la que la princesa Anna (Audrey Hepburn) y Joe Bradley (Gregory Peck) pasean en la 125 por la capital de Italia en 'Vacaciones en Roma' (1953).

En 'La Dolce Vita' (1960) aparecen motos Vespa en varias escenas, lo que refleja a la perfección la vida bohemia y glamurosa de la Roma de la década de los 60.

Publicidad Independencia de las mujeres y revolución

La historia de Vespa está estrechamente relacionada con la emancipación femenina. Es clara la apuesta realizada desde sus inicios por conquistar el corazón de las mujeres y buena muestra de ello son las campañas publicitarias elaboradas.

El lanzamiento de la V98 coincidió con el año en el que las mujeres italianas votaban por primera vez y Piaggio las hizo también protagonistas de sus spots en lo que suponía una clara invitación a su independencia.

Vespa revolucionó la vida de los italianos en plena posguerra y pronto llevó esta innovación a las carreteras del resto del mundo en lo que supuso una nueva forma de expresarse.

