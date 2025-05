Los Vespa World Days, en Gijón: «Aquí no se aburre nadie. ¡Esto es muy grande!»

María Agra Gijón Viernes, 2 de mayo 2025, 22:29 Comenta Compartir

Desde la entrada del recinto Luis Adaro, en Gijón, se escuchaban este viernes fuertes acelerones que indicaban que algo grande estaba pasando dentro. A medida que uno se iba adentrando llegaban también gritos y silbidos de un grupo grande de gente delante del pabellón central. El motivo de tanto alboroto era el espectáculo acrobático del piloto murciano Plácido Pérez, más conocido como 'Exhibiciones 666', especializado en la modalidad stunt (acrobacias de alto riesgo).

Durante una hora, atrapó todas las miradas del Vespa World Days con su despliegue de piruetas. Hubo de todo: desde los clásicos caballitos levantando la rueda delantera, hasta 'stoppies', que son lo contrario del caballito y consisten en mantener el equilibrio sobre la rueda delantera, para acabar con un impresionante 'burnout' final en una exhibición de humo y control donde quemó la llanta trasera de la moto. También se puso de pie sobre ella, de espaldas, hizo flexiones, condujo marcha atrás e incluso toreó la moto como si fuese un maestro en una plaza.

Atento a todo estaba Alfonso Castro, chileno de 73 años que ya había visto acrobacias antes, «pero nunca tan 'full' como esta». Desde que compró su primera Vespa, con 19 años, ha recorrido su país en moto y participado en encuentros en Sudamérica con sus vecinos de Argentina. Son su gran pasión. Por eso cuando supo que la cita mundial se realizaría en España no dudó en cruzar el Atlántico. Para él, «no hay cansancio ni nada. ¡Solo emociones!», aseguró.

Lo que más está disfrutando, además de que está «muy bien organizado», es que hay vespas de todos los continentes, intercambio de parches para sus cazadoras moteras, conversación y muchos regalos. «Yo ya me jubilé y, después de trabajar tanto, la vida me dio un premio que estoy viviendo ahora», afirmó. Por la tarde, Alfonso hizo una ruta de 80 kilómetros con su hermano Eduardo y también con Alfredo, un español que les llevó a visitar Candás y Luanco y acabar en el Cabo Peñas. «¡Aquí no se aburre nadie! Como le decimos nosotros, esto es 'cototo' (que significa grande)».

El sábado, a las 10.30, gran desfile

Recién llegados de Hong Kong (China), también era el primer Vespa World Days de la pareja formada por Víctor y Gloria (nombres occidentales). A ambos les encanta España. Gloria trabajó en Madrid durante dos años, hace ya unos 15, y Víctor llevaba una década intentando asistir al evento. En concreto, «desde que en 2016 creamos un nuevo club de Vespa en Hong Kong», pero la covid y avatares varios se lo impidieron. «Está siendo una experiencia maravillosa. Nunca he visto tantas vespas, algunos modelos más antiguos que yo e incluso que mi padre», destacó Víctor.

El relato del día lo firmó el valenciano Emilio Turrión, quien deleitó con su charla sobre los 90 países recorridos en Vespa. Pasión en cinco continentes con un solo lunar: en Liverpool se la robaron. Lo demás, gloria. Este sábado toca el gran desfile: Ferial-Muro-Providencia-Infanzón-Laboral. Sale a las 10.30 horas.

