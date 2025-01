«Aitor García no dijo nada al árbitro asistente»

J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 5 de febrero 2021, 01:59 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Fran Xavier, preparador físico del Cartagena, una persona determinante para esclarecer la polémica expulsión del pasado fin de semana de Aitor García, quien finalmente vio reducida su sanción a un partido, habló ayer sobre lo sucedido en una entrevista concedida al programa 'Deportes Cope Asturias': « ... La jugada me pilló al lado. Una vez que el árbitro sacó la roja y me enteré de que era por las palabras que Aitor lanzó al aire, me quedé en shock, porque sabía lo que había escuchado. Tenía claro que Aitor no había dicho nada al árbitro asistente».

Su testimonio, además de las pruebas de vídeo aportadas, fue clave para que el Comité de Competición se decidiera a corregir el acta de López Toca, que amenazaba con una sanción de cuatro partidos. El colegiado cántabro había expulsado al extremo porque, según redactó en el acta, este se dirigió «a mi árbitro asistente en los siguientes términos: 'me cago en tu puta madre'». El juez de línea implicado era Abraham Pérez Dapía, de Orense. Desde el primer momento, Aitor defendió su inocencia y aseguró haber dicho «me cago en mi puta madre», como corroboraran varias personas que estaban cerca de la acción, incluido el preparador físico del Cartagena, con el que contactó en las horas siguientes Ramón de Santiago. «Hay que ser objetivos: no vamos a dejar fuera a un jugador una serie de partidos por algo que no ha hecho», reiteraba ayer Fran Xavier: «Solo fue un mínimo gesto; pude contribuir al 'fair play' que debemos de tener todos los equipos».

