Rodri Hernández, Casillas, Íñigo Martínez...: así fue el adiós más íntimo a Cote

Iván García Gijón Martes, 3 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

«Tengo mogollón de anécdotas tuyas. Me acuerdo cuando me decías que cambio de orientación solo era el que iba de lado a lado». Todo un Balón de Oro, Rodri Hernández, se sumó este lunes al último homenaje a José Ángel Valdés 'Cote'. Con el telón del fútbol profesional bajado ya, El Molinón abrió sus puertas para el adiós más íntimo al capitán sportinguista. Organizado por la familia y amigos del capitán de Roces, unos 200 allegados arroparon al rojiblanco tras colgar las botas. Y alguno, que, como el mediocentro del Manchester City, no pudo asistir de cuerpo, pero sí quiso rendirle su particular adiós a su excompañero en el Villarreal.

«Cabra, fue un placer compartir vestuario contigo. Me acuerdo de cada uno de tus puñetazos al suelo cuando te enfadabas. Y ese 'Mini' rojo que tenías, que decías que era un Ferrari». Íñigo Martínez, con quien compartió vestuario en la Real Sociedad también mandó un sentido vídeo al sportinguista, recordando su pasión por Fernando Alonso. Casillas, Kike García, Joan Jordán y artistas como el rapero Kase.O completaron la nómina de personalidades que mandaron sus mensajes al jugador, pese a no poder asistir.

Quienes sí estuvieron ayer en Gijón fueron el extremo Christian Tello, su representante –el exjugador Álvaro Domínguez–, varios de los integrantes de la plantilla rojiblanca de la era Preciado, Miguel Ángel Ramírez, algunos de sus compañeros de vestuario actuales y una importante representación de la plantilla del Eibar, la segunda casa futbolísitca de Cote, con su presidenta Amaia Gorostiza a la cabeza. «Es verdad que generamos una buena química allí. Cote es un tío espectacular». Entre ellos estaba Iñaki Bea, el que fuera segundo entrenador del equipo armero bajo las órdenes de Jose Luis Mendilibar. «Es un jugador que por el carácter que tenía Mendi y por cómo era Cote tenían una relación muy bonita y muy divertida. A nosotros con el Eibar nos dio la vida», recordaba Bea, a pie de césped de El Molinón. De celebración doble estaba Anaitz Arbilla. El todavía capitán del Eibar, renovado esta semana con su club, no quiso perderse la cita, pese a que la temporada para los eibarreses había terminado el día anterior en el Ciutat de Valencia. «Lo considero un amigo. Es una persona noble, natural y cercana. De primeras chocábamos mucho porque los dos teníamos una personalidad potente pero nos conseguimos entender y acabamos haciendo buenas migas», reconocía el veterano defensa.

«¿Una palabra? Cote es único. A todo el mundo se le pone una sonrisa cuando habla de él», cuenta Álvaro Domínguez

Varias familias

Y es que si algo ha quedado de manifiesto en estos casi tres meses desde que Cote anunciase que colgaba las botas es el cariño que le profesan casi todos los que han compartido vivencias con el lateral de Roces.

«¿Una palabra que lo define? Cote es único. Al final cuando habla de él a todo el mundo se le pone una sonrisa en la cara», se sinceraba su agente, Álvaro Domínguez. «Cote necesita estar en el campo, en el verde. Necesita rodearse de gente de fútbol y yo sí que lo veo dentro de un cuerpo técnico», dejaba caer el que fuera central del Atlético de Madrid y Borussia Mönchengladbach.

Quien no podía faltar en último adiós de Cote era Pepe Díaz. El 'güelu' del sportinguismo, trajeado para la ocasión, volvió a verbalizar la relación tan especial que le une con su pupilo futbístico. «Más que nieto y 'güelu' siempre hemos sido amigos», le respondió al periodista Rodri Fáez, maestro de ceremonias del evento y amigo de personal de la familia. Por el improvisado escenario montado en la Grada Oeste de El Molinón fueron pasando algunas de las personas que mejor conocen al exfutbolista, que siguió atento cada uno de los discursos al tiempo que proyectaban algunas de sus mejores imágenes como futbolista. El dúo asturiano Eleven amenizó la mañana tocando algunos de los temas clásicos del sportinguismo y cerrando con el 'Asturias, patria querida, que puso en pie a todos los asistentes.

«A Cote se le lleva bien cuando le empiezas a entender», bromeaba su pareja Sara Fidalgo, en presencia del hijo de ambos, el pequeño Nel y de toda una legión de conocidos, amigos y allegados que ayer no quisieron faltar en el, ahora sí, último adiós a Cote. El más íntimo y familiar de todos.