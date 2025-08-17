Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting» Manuel Vega-Arango, historia del club, cumplió este domingo 87 años junto a su familia y con EL COMERCIO como testigo: «El Sporting es mi vida»

Vega-Arango, en el centro de la imagen, rodeado por su familia en el domicilio de uno de sus hijos.

«¿La edad? Hay que llevarla bien, no queda otra», se encoge de hombros Manuel Vega-Arango (Luanco, 1938) en el día de su 87 cumpleaños, que celebra en compañía de casi toda su familia –falta alguna de sus hijas por motivos de trabajo– y con la presencia de EL COMERCIO. Su vida da para un gran libro, incluso si se circunscribe únicamente a su etapa en el Sporting, donde es leyenda. Nació y creció a los pies de El Molinón, que le presentaría poco después como el único jugador amateur que ha tenido el club en toda su historia, puesto que su padre Felipe no le permitía cobrar. Luego llegaría su salto a los despachos para convertirse en el visionario presidente de los años dorados del Sporting, inaugurador de Mareo, y regresar mucho después para dirigir una época turbulenta de la historia más reciente. Entre medias, Vega-Arango fue el primer presidente de la Liga. Es pura historia y, como tal, el custodio de un sinfín de anécdotas propias que se escribieron en vestuarios, despachos y partidos. En aquel subcampeonato de liga y en las dos finales de Copa. Algunas son narrables. Otras muchas, las más jugosas, no, haciendo gala de esa elegante discreción que siempre le ha caracterizado.

Algo más fino que de costumbre –«bajaría tres o cuatro kilos», precisa–, se le ve con la energía de siempre y su privilegiada memoria a pleno rendimiento. Su mayor pesar está en el problema de tensión ocular, con el que lleva batallando desde hace años, que le ha hecho perder la visión. Y con ella, dos de sus grandes placeres: la lectura y el deporte. «La vista es algo muy importante para cualquier persona. Es difícil y duro, pero es lo que hay», asume Vega-Arango, quien reconoce que «echo mucho de menos leer».

En todo caso, el deseo que pide para su cumpleaños no es personal. «Pediría que mi familia, mis hijos, mis nietos y mis nietas, todos, tengan salud y les vaya muy bien en la vida». Ávido consumidor de información, tampoco es ajeno a la delicada coyuntura en la que se encuentra el mundo, con muchos frentes abiertos, enviando un mensaje social: «Como Don Quijote le decía a Sancho, trata de hacer el bien y no el mal. Es algo que siempre he intentado llevar delante». Ahí enlaza con los horrores de la guerra de Gaza. «Estamos viendo la cantidad de personas, de niños, que están falleciendo por falta de alimentación, por enfermedades... Eso es tremendo. Que no haya guerras, eso sí que lo pediría».

Felicitaciones por el móvil

Ya en un plano más trivial, el balón de fútbol, al que ha dedicado su vida, se cuela botando en la conversación. El fútbol, lo más importante de las cosas menos importantes. Y junto a su esférico protagonista, por supuesto, su Sporting, al que siempre guarda en su corazón. «¿Qué le pediría a su equipo?», se le pregunta ante el debut de esta noche. «Hombre, una victoria para empezar la temporada. Eso lo deseo de una forma total», comenta con una sonrisa, mientras estira y agradece una camiseta conmemorativa del equipo que le entrega EL COMERCIO con su apellido y el dorsal 87 en la parte trasera. «Yo en el Sporting empecé a moverme con 15 años, en los equipos juveniles», desempolva, dejando claro que el club gijonés es «mi vida» y mientras trata de silenciar su móvil para no interrumpir la conversación. Las felicitaciones se acumulan y su teléfono no deja de sonar «desde las ocho y media de la mañana». No es para menos. No todos los días se cumplen 87 años. Y no todos los días los cumple Manuel Vega-Arango.

