Los 'padres' del Sporting de los 'guajes'

«Es muy emocionante volver aquí. Parece que fue ayer y ya pasaron diez años», asume Abelardo, sonriente, después de abrir de par en par las dos puertas del balcón principal del Ayuntamiento de Gijón en compañía de Iñaki Tejada, Gerardo Ruiz e Isidro Fernández. Ante ellos, todavía a medio gas por lo temprano del día, se despliega calmada la plaza Mayor. El cuerpo técnico del Sporting de los 'guajes', los líderes del histórico último ascenso que festejó el club gijonés, del que se cumplirán diez años este sábado 7 de junio, se reúne con EL COMERCIO para rememorar aquellos días.

Ya hace mucho tiempo que se secó la sidra de la monumental celebración que hubo en la plaza Mayor al día siguiente, tras el regreso en avión de toda la plantilla del Sporting la noche anterior desde Sevilla, y que desaparecieron los rastros del confeti. Pero queda el recuerdo, representado por los 'padres' de los 'guajes', de una fiesta que puso en danza a todo Gijón y a buena parte de Asturias. 'El Pitu' (entrenador), 'Iña' (segundo entrenador), 'Gerar' (preparador físico) e 'Isi' (entrenador de porteros) fueron los ideólogos de aquel equipo resistente, juvenil, con un punto irreverente y terco como pocos en la búsqueda de su objetivo. Inquebrantable, como ratifican esas dos únicas derrotas en cuarenta y dos partidos.

«Lo que vivimos en el balcón del Ayuntamiento, con la Plaza Mayor llena de gente, fue increíble, pero nos sorprendió tanto o más el recibimiento del aeropuerto de la noche anterior», matiza Abelardo, en conversación animada con el que fuera su cuerpo técnico. Los cuatro recopilan innumerables anécdotas que se sucedieron en aquellas intensas 48 horas que marcaron sus vidas como entrenadores. El Sporting pasó de la concentración del viaje a Sevilla, buscando quemar su último cartucho del ascenso directo ganando al Betis en el Villamarín, con remotas posibilidades de subir, a ganar al Betis, cruzar los dedos por el Girona-Lugo y, después de sobrevivir a un torbellino de sentimientos reñidos de un minuto a otro por el confuso desenlace de Montilivi, el éxtasis. En Primera.

«Tenemos presente aquel día y aquel año, claro, porque fue muy emocionante. Hubo una situación muy especial que se dio aquella temporada, y no siempre se da, y fue que todo el mundo, sin excepción, estaba con el equipo. Si no hubiera sido por la gente, creo que no lo habríamos logrado, pero sentimos mucho el apoyo de la afición, el cariño, el empuje. Todo la gente por la calle estaba con nosotros», recuerda con emoción Iñaki Tejada, quien, al igual que Gerardo Ruiz e Isidro Fernández, ya habían sido parte activa del ascenso de Manuel Preciado en la temporada 2007-2008.

Fluyen los recuerdos de algún partido del curso 2014-2015, de esos días de celebración, entre la noche del 7 y, sobre todo, el 8 de julio. Y una vez más, el momento de incertidumbre vivido en el Villamarín, cuando el Sporting, tras ganar al Betis, vivió con el corazón en la boca todo el rocambolesco final de partido entre el Girona y el Lugo. «Le dije a Jorge Luis (utillero) cuando estábamos en el banquillo: '¡No quiero saber más de lo que está pasando en el partido del Girona, no me digas nada más!'. Me estaba volviendo loco», confiesa entre risas 'El Pitu'.

«Fue la hostia», interviene, conmocionado por el recuerdo, Gerardo Ruiz. «Ese ascenso ocupa el primer lugar en el sentido de que se logró con un número importante de jugadores de Mareo por los que nadie daba un duro. Y lo hicieron, además, estableciendo un récord. No sé cuánto tiempo pasará hasta que alguien haga una temporada así, perdiendo solo dos partidos», señala orgulloso el preparador físico de los dos últimos ascensos.

Cuéllar, Alberto y Dennis

Isidro Fernández, el entrenador de 'Pichu' Cuéllar, Alberto y Dennis, puente también entre el ascenso de Preciado y el explosivo de los 'guajes', también se contagia de la emoción del momento. «Fue una alegría inmensa. Cuando me asomé al balcón y vi lo que había abajo, ese recuerdo no se me olvidará en la vida, pero igual que los que tengo del paseo en el bus por toda la ciudad», desempolva. «Nadie esperaba, con todas las dificultades que tuvimos, que pudiéramos llegar a Primera, pero acabó como acabó. Es, sin ninguna duda, una de las mayores alegrías que me he llevado en el fútbol», completa el inolvidable técnico de porteros.

Durante la visita a las entrañas del Ayuntamiento, con ese telón descubierto a la calle, el cuarteto se cruza con Jesús Martínez Salvador, portavoz del Gobierno del Ayuntamiento y concejal de Urbanismo y que, en pleno estallido de los 'guajes', comenzaba a dar sus primeros pasos como concejal, al frente de la cartera de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud. Los recuerdos se complementan y amplifican por lo sucedido aquel 7 y 8 de junio. «Lo que más me gusta recordar era cómo corría aquel equipo, era el que más corría de todos: presionaban, atosigaban, contraatacaban... Eran diablos», promete con orgullo Gerardo Ruiz. Nacho Cases, Lora, Bernardo, Carmona, Sergio, Guerrero, Isma López, Luis Hernández, Jony, Carlos Castro, Rachid, Pablo Pérez, Álex Menéndez, Juan Muñiz... La relación de jugadores de aquel maratoniano y corajudo equipo se recita casi de memoria.

«No fue un ascenso esperado. Durante el año, cuando fuimos ganando los partidos, nos fuimos ganando esa opción, pero fue inesperado», reconoce con la perspectiva del tiempo Abelardo, quien, eso sí, remarca que aquel grupo era «inigualable». Iñaki Tejada martillea en la conexión social que se generó aquel año: «Nadie nos reclamaba nada, solo ser como éramos y que diéramos lo que tuviéramos».

Isidro Fernández, tras echar un vistazo por el balcón, recordar la magia de aquellos días y, sobre todo, poder abrazarse con sus viejos amigos, no puede evitar emocionarse: «Esto me hace recordar tantos buenos momentos, tantas horas juntos... Pese a las dificultades, teníamos un ambiente espectacular. Somos como una familia y esto es una alegría tremenda». Y, ya con una mirada de reojo a la actualidad, expresa un deseo. «A ver si quedamos para venir, no dentro de diez años, sino para celebrar un ascenso del Sporting pronto y no tener que esperar diez años más», cruza los dedos el técnico leonés.

