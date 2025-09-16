Cote: «El Sporting es mi vida y eso se lleva dentro»

Iván García Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

Con «mucha ilusión» recogió Cote la placa conmemorativa de la que le hizo entrega la Peña Isma. El colectivo de aficionados, uno de los más populares dentro de la parroquia rojiblanca, tuvo a bien distinguir al excapitán del Sporting y a Tomás García, uno de los aficionados más ilustres del club y que recibió el Premio Pelayo.

«Es una de las peñas más importantes dentro del club y que hayan pensado en mí ya es motivo de orgullo», insistió el lateral de Roces, rodeado de rostros que le resultaban familiares hasta no hace tanto. El cuerpo técnico de Asier Garitano, con el míster a la cabeza, acudieron al acto de celebración, en el Llagar Piñera. La delegación sportinguista, encabezada por el presidente ejecutivo David Guerra, también contó con la presencia de numerosos exjugadores del club, además de los relaciones institucionales José Antonio Redondo y Joaquín Alonso, autoridades políticas, como el concejal Jesús Martínez Salvador y los dos principales responsables de la Federación de Peñas: Jorge Guerrero y Emilio Llerandi.

Premios y distinciones a margen, a Cote le toca ahora ver los toros desde la barrera. «Al equipo lo veo bien, el domingo estuvo bien, pero Segunda es así, complicada. Seremos capaces de darle la vuelta y a seguir que hay buen equipo». El lateral de Roces reconoció que ya echa un poco de menos al fútbol «sobre todo cuando vas a El Molinón y lo ves», pero asume que tiene que pensar «que ya estamos en otro rol».

«Es difícil de explicar» reflexionó sobre el significado del Sporting para alguien que, como él, ha pasado por casi todas las categorías del club. «El Sporting es mi vida desde pequeño. Eso se lleva dentro. Es una forma de vivirlo y de sentirlo».

«Es un día muy grande»

Aunque el momento más especial de la noche llegó cuando Juan Caso y Arturo Sánchez, presidente y relaciones institucionales de la Peña Isma, reconocieron a Tomás García, uno de los seguidores más queridos entre la afición. «A todos, gracias de corazón. Este día para mí ye muy grande. Y quiero mencionar a una persona muy especial, que es mi mujer», pronunció entre lágrimas y acompañado por ella, Beni Rodríguez.

«Representas muy bien al Sporting con esa lealtad», le dedicó Guerra al flamante Premio Pelayo durante su discurso. El presidente felicitó al colectivo, que ya celebra sus 26 años, por haber elegido a dos personas «que ejemplifican muy bien los valores del Sporting» poco antes de que club y peña se intercambiasen obsequios.

Temas

Sporting de Gijón