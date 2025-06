«Soy uno de los vuestros. Las cosas que pasan en esta ciudad son mis cosas. No voy a ocultar nunca lo que soy y ... cómo soy». El excapitán del Sporting, José Ángel Valdés, 'Cote', aseguró, tras recoger el título de Hijo Predilecto de Gijón que «ni el triunfo ni la fama han cambiado el tipo de persona que soy». El de Roces, que acaba de colgar la botas, se describió a sí como «un tipo de este pueblo que ha llegado a ser futbolista» y para quien ser humilde es el comportamiento que guía su forma de ser y estar. «Piso el suelo, respiro, como y me divierto como cualquiera de aquí», abundó.

Se refirió a sí mismo como «el hijo de Dorita y Valdés y el nieto de Olga y Pepe» y «un chico más de Roces» a quien el reconocimiento de la Corporación municipal no le impide considerarse «simplemente como vecino y amigo de cualquiera que sienta algo especial por esta ciudad. «Pienso que si me habéis nombrado Hijo Predilecto de Gijón es porque creéis que me siento orgulloso de ser de Gijón. Pues de corazón he de decir que habéis acertado y que voy a seguir demostrando que quiero a Gijón como quiero a mi familia: mis padres, mis güelos, mis tíos, mi mujer y mi hijo de los que estoy muy orgulloso», interpeló al auditorio del coliseo gijonés.

«Siempre seguiré al Sporting y seré uno de sus más fieles aficionados. Siempre voy a difundir que Gijón es mi vida y siempre habrá espacio en mi vida para Gijón», remarcó el talentoso lateral izquierdo, que debutó en Primera División en el club de sus amores de la mano del desaparecido Manolo Preciado y puso fin a su carrera profesional, en la categoría de plata del fútbol español, a las órdenes de Asier Garitano.

Reflexionó asimismo en voz alta Cote sobre los méritos que le han hecho merecedor de la máxima distinción de su ciudad natal. «Soy todo corazón. Si Gijón entre miles y miles me ha elegido como predilecto es porque tengo que ser un ejemplo a seguir, por mis valores personales, y porque saben que nunca voy a fallar a estar enorme ciudad». «Quiero a mi lado a toda la gente llana y sencilla de esta villa. Quiero que estéis orgullosos de vuestro Hijo Predilecto, de vuestro Cote», concluyó.