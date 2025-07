La amistad fraguada con un puro: «Trevín era como mi hermano»

Marcos Moro Gijón Domingo, 27 de julio 2025, 02:00 Compartir

El cantante Luis Gardey (Quintes, Villaviciosa, 1937) asegura que con el fallecimiento de Antonio Trevín no sólo ha perdido a uno de sus mejores y entrañables amigos, sino que también le han arrebatado a una persona a la que quería y respetaba como si fuera de su misma sangre. «Le tenía un cariño tremendo y le consideraba como mi hermano pequeño», explica quien fuera ídolo musical en España en los 60 con éxitos como 'Déjala, déjala' y 'Ma Vie'.

«Era una persona sumamente inteligente, con una cultura muy amplia y un gran conversador que disfrutaba mucho con los puros que le traíamos los amigos de Cuba. Podía llegar a fumarse cinco al día», recuerda quien en su faceta de compositor fue conocido en todo el mundo cuando dos de sus temas conquistaron al mismísimo Julio Iglesias.

Tan estrecha y fraternal era la conexión entre ambos que el político socialista , ya en una fase muy delicada de su enfermedad, quiso compartir uno de su último almuerzos fuera de casa con Gardey y su mujer Odalys. Fue en el Café Pinín de Llanes el pasado 7 de junio con la participación también de Luisa, la inseparable compañera de Trevín. «Afrontaba su enfermedad con mucha entereza. Hasta el último momento tuvo la ilusión de que iba a mejora y tenía planes para cambiar de coche o reformar su casa de Llanes», indica el cantante,

Lo curioso es que la relación entre Luis Gardey y Antonio Trevín, que pertenecen a generaciones diferentes, suma poco más de dos décadas. Se conocieron en Cuba cuando el político presidía el Consejo de Comunidades Asturianas, responsabilidad que desempeñó entre 2000 y 2004 y que le permitió establecer un fuerte vínculo con la emigración y ser un firme defensor de los derechos de la diáspora astur. «Trevín influyó para ayudar a Cuba desde sus diferentes responsabilidades políticas y se le recuerda especialmente por haber sido él quien inauguró, como presidente del Principado, la sede del Centro Asturiano de La Habana en noviembre de 1994», apunta.

Gardey le hizo de 'cicerone' y chófer en Cuba para enseñarle algunos de los rincones más hermosos de la isla caribeña y durante los veranos, cuando el cantante retornaba a su Quintes natal, los matrimonios quedaban de forma frecuente en sidrerías y restaurantes de referencia como Casa Kilo para dar rienda suelta a la amistad en largas sobremesas entretejidas entre canciones del repertorio de Gardey y humo de Cohiba con otros compadres comunes, con el periodista Toni Fidalgo y el empresario José Luis Vigil (Joluvi). «Le gustaba mucho que interpretase 'Un amor como el mío', que me la compuso Juan Pardo. También 'Una cinta en el pelo' y, por supuesto. 'O me quieres o me dejas' y 'Ni te tengo ni te olvido', los éxitos que compuse para Julio», rememora.

Entre las cosas que quedaron pendientes entre los dos amigos fue la promesa que le hizo Trevín a Gardey de que escribiría un libro sobre su trayectoria en la música. «Me decía que me lo merecía porque yo era uno de los que compusieron la banda sonora de su juventud», apostilla el intérprete.

