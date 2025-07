Llanes despidió con aplausos a su alcalde

Chelo Tuya Gijón Viernes, 25 de julio 2025, 14:20 | Actualizado 14:26h. Compartir

«Estoy aquí para despedir a un amigo, para acompañar a su familia y a sus amigos. Es un día muy triste». Javier Solana no ... ocultó su pena tras concluir el funeral de Antonio Trevín. El que fuera secretario general de la OTAN, histórico de socialista y amigo íntimo de Trevín no se quiso perder el último adiós. El celebrado en la basílica de Llanes y que fue presidido por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y al que no faltó nadie.

