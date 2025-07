Las emotivias palabras de la viuda de Trevín: «Tú y yo siempre juntos, pase lo que pase»

P. Á. Gijón Jueves, 24 de julio 2025, 21:02 Comenta Compartir

La historia de amor de Luisa Fernanda Lledías y de Antonio Trevín comenzó a escribirse en 2016, cuando se convirtieron en marido y mujer, en amigos y en compañeros de vida. Pero en 2024 al político le diagnosticaron cáncer de páncreas y todo se paralizó. «Fueron ocho meses complicados. Tuve que dejar de trabajar para poder ocuparme de él como necesitaba», contaba Luisa Fernanda, muy emocionada, acompañada del presidente del Principado, Adrián Barbón y de las decenas de personas que a última hora de este jueves permanecían en la sede de Presidencia dándole el último adiós a quien hace décadas estuvo al frente de Asturias.

Antonio Trevín falleció el 22 de julio a los 69 años en Llanes, en su hogar, rodeado de su familia y feliz. «Falleció en casa, en mis brazos, y se veló en casa. Estuvimos toda la noche con él, se fue feliz. Se marchó con una gran sonrisa», ha contado su viuda, quien, pese a estar viviendo un momento tan duro, solo ha tenido palabras de agradecimiento y gratitud: «Quiero dar las gracias por haberlo conocido y por haberme hecho tan feliz durante todos estos años. Me llevo la satisfacción de que he hecho todo lo que he podido para hacerle feliz».

Luisa Fernanda no ha contenido la emoción al recordar la frase que ella y su marido se repetían constantemente, la misma que escribió en la corona de flores que decora su féretro. «Tu y yo siempre juntos. Pase lo que pase estaré contigo hasta el final y siempre te llevaré en mi corazón».

Luisa Fernanda se enamoró de Trevín, de «su cabeza, de su inteligencia» y de su bondad. En los casi diez años que han disfrutado de un feliz matrimonio, su marido no ha dejado de enseñarle cosas. «He aprendido mucho de él. También me enseñó a no ser tan impulsiva», ha contado.

Ha agradecido también que la capilla ardiente de Trevín se ubicase en la sede del Principado, por donde han pasado cientos de personas a lo largo de todo el día. Trevín deja un gran legado cosechado tanto en su faceta de maestro como en la política. El que fuera alcalde de Llanes, presidente del Principado, delegado del Gobierno en Asturias, diputado autonómico y nacional hizo que por una vez todos los asistentes, independientemente de ideologías, pronunciasen la misma frase: «¡Qué excelente persona era!».

