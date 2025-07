«Tenía tantas ganas de vivir, que no se enteró de que se iba»

Como si el tesón de que hizo gala en vida siguiera tras su estela, logró incluso cambiar por sol un parte meteorológico marcado por las nubes y las lluvias. Un cielo despejado le recibió cuando, poco antes de las doce del mediodía, llegaba el coche fúnebre a la sede de la Presidencia del Principado. Y un sol de justicia acompañó durante toda la jornada a los cientos de personas que se pasaron por la capilla ardiente con los restos mortales de Antonio Trevín.

El que fuera concejal, diputado regional y nacional, presidente de Asturias, delegado del Gobierno y, sobre todo, alcalde de Llanes, fue recibido por, su viuda, Luis Fernanda Lledías, acompañada de su hija Leticia y de la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo.

Tras ellas Miguel Trevín, junto a su mujer, Lara, observaba desde la escalinata los últimos movimientos de su hermano. «Quedamos huérfanos de padre muy pequeños y eso nos unió mucho. Nunca nos perdimos la pista, ni cuando estábamos muy lejos geográficamente (Antonio, como alcalde en Llanes; Miguel, 'padre' del turismo rural, en Santa Eulalia de Oscos) ni, tampoco, lejos ideológicamente. Eso nunca nos separó», explicó.

Fue él quien contó los últimos momentos de un Trevín que fue fiel a sí mismo hasta el final. «Murió luchando, eso era característico suyo. Murió tranquilo, porque tenía tantas ganas de vivir, que no se dio cuenta de que se iba». Pero se fue.

Y hoy le lloraron muchos de los que compartieron su vida en diferentes momentos. No fallaron los que fueron sus consejeros en aquel Ejecutivo socialista que arrancó en 1991 Juan Luis Rodríguez-Vigil y que quedó partido a la mitad por el 'petromocho'. El hoy presidente de la Junta, en aquel momento su consejero de Obras Públicas, no pudo ocultar su emoción. «Somos de la misma generación, compartimos muchas cosas», explicó Juan Cofiño, quien destacó de Trevín que «era una magnífica persona, amigo de consensos». Cualidades que también destacaron otros dos de sus consejeros,

Por un lado, Avelino Viejo, que ocupó la cartera de Hacienda, ensalzó sus cualidades: «Ante las dificultades de ensamblar una legislatura fragmentada, las cualidades políticas de Trevín, su bonhomía y su buen humor facilitó el ensamblaje entre el equipo que estaba y el que llegaba».

Y, por otro, la filósofa Amelia Valcárcel. «Fui su consejera de Cultura, Educación, Deportes y Juventud y, como me parecía poco, sumé también Mujer», bromeó antes de recordar que «ante el modelo del PSOE de Villa, Trevín representaba un camino diferente. Y lo intentó, pero nuestro gobierno fue muy breve». Pidió ella que «este homenaje se debería hacer en Llanes también. No podemos vivir en una sociedad donde el odio esté por encima del respeto y del amor».

Y, con ellos, el presidente dimitido que dio el relevo a Trevín. «Cuando uno se muere, todo el mundo hace hagiografías, pero Antonio era una bella persona y eso ahora, cuando a veces la política es un mundo tan feo, es algo a resaltar», sentenció Juan Luis Rodríguez-Vigil.

El hombre de consenso

Asentía a las palabras del expresidente un muy emocionado Francisco Rodríguez. El fundador de Reny-Picot no ocultó su dolor. «Yo he perdido a un grandísmo amigo, a una persona inteligente, buena, capaz, en todos los años en que hemos estado juntos, nunca le oí hablar mal de nadie», dijo al borde del llanto.

Como también se le quebró la voz al presidente del Principado. Adrián Barbón, de luto riguroso, contó cómo fue su último día juntos. «Fue el 14 de julio, que fui a su casa, a Llanes, a entregarle la Medalla de Asturias, porque ya me parecía difícil que pudiera estar para recibirla el 8 de septiembre». Muy emocionado reconoció que «el abrazo que nos dimos queda para mí», como para la intimidad familiar quedan las imágenes que tomó la hoy viuda, Luisa, «cuando le puse la medalla».

Mientras hablaba, el Barbón de hoy se iba convirtiendo en aquel chaval que iba «con otros jóvenes del PSOE a conocer al alcalde que puso a Llanes en el mapa». Porque eso, ser alcalde de Llanes, «fue el cargo del que más orgulloso estuvo» un Trevín del que el presidente del Principado quiso destacar tres cosas: «Fue el presidente más joven, con 37 años, el primero que llegó a la Presidencia siendo alcalde y su claro compromiso con el asturianismo social, cultural y político».

Dejó claro, también, «el legado de Trevín, que fue »el hombre de consenso, el que, en una situación de mucha inestabilidad, en una situación muy complicada para Asturias, el encauzó los proyectos de la reconversión industrial«. Un legado político al que sigue el humano. »Después de más de dos horas y pico de charla en su casa, en Llanes, quise dejarle descansar, porque estaba claro que estaba muy enfermo. Pero se empeñó en acompañarme a la puerta, en saludar a los escoltas, al chófer... Hasta el último momento fue Antonio Trevín«, confesó Barbón.

Que la familia socialista está de luto lo demostró, no solo el traje del presidente, sino el vuelco de todos los que llevan esas siglas en su adn. Los primeros en llegar a la capilla ardiente de Antonio Trevín fueron los miembros del grupo parlamentario socialista, con Dolores Carcedo a la cabeza. También acudieron concejales del grupo socialista del Ayuntamiento de Oviedo, como Marisa Ponga o Jorge García Monsalve. Y, claro, alguien que compartió con Trevín muchas batallas políticas: Mariví Monteserín.

Fue la alcaldesa de Avilés de las más madrugadoras en acudir a la despedida de un hombre «muy comprometido, que supo luchara, pelear, llevar a cabo sus sueños y las transformaciones con un gran compromiso». Algo que hizo en todas sus facetas, incluída la de diputado en el Congreso. «Durante estas horas me han llamado muchísimos excompañeros y todos hablan de él con mucho cariño». Como la corona que le enviaron a la capilla ardiente.

Y sin estar, sí quiso dejar patente su dolor la delegada del Gobierno. Adriana Lastra confesó su «profundo pesar» ante la muerte de alguien que «deja un vacío enorme en quienes le conocimos, trabajamos con él o simplemente admiramos su trayectoria y su compromiso con el servicio público». Porque, recordó, «entendía el servicio público como una herramienta para mejorar la vida de las personas, para hacer avanzar a Asturias y a España desde la serenidad y el compromiso democrático».

Amigos en todas las trincheras

Pero, el hombre de «consenso», la palabra más repetida para hablar de Antonio Trevín, no fue despedido solo por los suyos, los de sangre y los de partido político, sino por otros que «llevábamos otra camiseta en política», como apuntó Gabino de Lorenzo. El ex alcalde de Oviedo y, como Trevín, ex delegado del Gobierno en Asturias, destacó de quien dijo era «un buen amigo», que «era un gran paisano. Hemos coincidido muchas veces con diferentes camisetas, pero tengo que destacar el respeto y el ánimo de colaboración para solucionar los problemas que tuviéramos en nuestros respectivos cargos institucionales».

También acudieron a rendirle homenaje Álvaro Queipo, presidente del PP en Asturias, o Adrián Pumares. Este último destacó que «después de haberlo sido todo en política, Antonio Trevín quiso volver a ser alcalde de Llanes».

Fuera del ámbito de la política, también quedó claro que la huella del avilesino criado en La Calzada y llanisco de adopción no desaparecerá con su muerte. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, confesó que «cuando oí la noticia de su muerte me quedé sobrecogido. Con él, Asturias pierde a un gran hombre».

Una impresión que comparte el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Jesús Chamorro se mostró «apesadumbrado por la pérdida de una gran persona», con la que «siempre tuve un trato afectuoso y cariñoso». Cree él que «es una gran pérdida para Asturias». Como también lo hace el Fiscal Superior de Asturias. «Es un momento para reconocer la altura del personaje y todo lo que hizo por Asturias. Es de justicia», sentenció Gabriel Bernal.

La despedía religiosa tendrá lugar mañana, a las 12, en la basílica de Llanes. La familia ha organizado otra. El próximo domingo, a las 12.30, en la iglesia de Santa Eulalia de Oscos.

