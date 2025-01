Viernes, 5 de febrero 2021, 01:49 Comenta Compartir

No para ni un momento. De trabajar y de dar órdenes. Porque ella es el espíritu de la Yeguada Albeitar y su hotel de agroturismo. Potros de alta competición, cabras, terneros de carne, frutales y lo que se le ponga por delante, porque «diversificar es ... la única opción en el campo asturiano», dice. Esta avilesina, bióloga, y su marido, veterinario, eligieron el recóndito Villayón hace casi 40 años. No se arrepienten ni una vez. Uno de sus hijos sigue trabajando con ellos, pleno de entusiasmo. El otro, veterinario en Gales, muestra que el éxodo de los jóvenes no es una leyenda.

