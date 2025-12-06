Sentirse presidente del Principado por un día

Chelo Tuya Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:31 Compartir

De repente, Adrián Barbón tiene acento canario. Y una hija que estudia Medicina en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Y su mujer se ha convertido en la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo. El matrimonio canario dedica el puente tanto a visitar a la futura médica como a recorrer los lugares más emblemáticos de Oviedo. Ya han estado en la catedral y hoy tocaba «conocer el Parlamento asturiano, que nos ha encantado». Y han querido sentirse, por un momento, como Adrián Barbón y Dolores Carcedo, cuyos escaños en el hemiciclo asturiano han ocupado. Solo durante un ratito, mientras el guía, Jorge Álvarez, les explica las claves del edificio que alberga el corazón político de la región.

Porque la Junta General del Principado mantendrá, durante todo el puente, su tradicional jornada de puertas abiertas. Desde el 6 al 8 de diciembre se podrá acceder al edificio de 10.30 a 14.30 por las mañanas, con las 13.45 como último pase; y de 16.30 a 19.30, con el último turno a las 18.45. Lo de puertas abiertas no es sinónimo de entrada libre a recorrer en solitario el que nació en 1910 como Palacio de la Diputación, sino que las visitas, completamente gratuitas, cuentan con acompañantes, para el recorrido más corto, y con guía, para el más profuso. El año pasado, en las mismas fechas, más de 2.000 personas accedieron al lugar donde se marcan las directrices políticas que rigen las vidas de los asturianos. En la jornada que se celebra en verano, el volumen de participantes fue mayor: más de 9.000.

«El público podrá visitar el Parlamento asturiano durante todo el puente», explica Elisa Martínez, una de las acompañantes de los visitantes «a los que ofrecemos el mismo recorrido que el guía, pero con menos detalle en las explicaciones». Y de su mano los viajeros descubren, nada más llegar, los trajes de los maceros, es decir, los trajes de los funcionarios ceremoniales que portan las mazas «que representan la autoridad y la tradición». Unas realizadas en 1925 en plata sobredorada y marfil que miden, cada una, más de un metro«.

Lo que más les sorprende a los recién llegados, explica Martínez, «es la gran escalera imperial doble, la que lleva desde la entrada al primer piso» y, claro, «las vidrieras», sobre todo ahora, que acaban de ser rehabilitadas. Muchos buscan el escaño en el hemiciclo del presidente, pero solo pueden sentarse en uno de los dos asientos presidenciales: en el de Adrián Barbón, presidente del Gobierno del Principado. El de Juan Cofiño, presidente de la Junta General, está vedado.

«Es un palacio impresionante», afirma Sagrario Ovejero, que ha venido desde Toledo a pasar el puente en Asturias. Junto a Mónica de la Cruz, también toledana, aseguran que el edificio «es espectacular», calificativo que comparte Daniela Fernández. Llega ella con su padre, Antolín Fernández, que ya conocía los entresijos del edificio. «Vengo a esta visita por ella, para que conozca el Parlamento asturiano». Como sentencia Elisa Martínez, «estamos en la institución política más importante de la región».

En la primera foto, el Adrián Barbón canario. En la segunda, los visitantes en la escalera imperial, mirando hacia las vidrieras. En la tercera, Elisa Martínez, junto al traje y las mazas de los maceros. Juan Carlos Román

La Revolución Francesa implantó la ubicación de los partidos

Y de la institución política más importante, a los visitantes les gusta estar, sobre todo, en el hemiciclo. Pese a que es en los despachos, en los pasillos y, muchas veces, en la cafetería del edificio donde se cierran muchos acuerdos, es en en los 45 asientos del sótano del edificio donde se convierten en realidad las promesas políticas.

Allí, Jorge Álvarez les recuerda a los visitantes que los partidos de izquierda y derecha ocupan, tradicionalmente, la bancada que corresponden a su signo político. «Esto es así desde la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Nacional los conservadores se sentaron a la derecha del presidente y los revolucionarios, a la izquierda». No obstante, explicó que cada grupo puede elegir dónde sentarse, de forma que IU-Convocatoria por Asturias, por ejemplo, está en el centro del hemiciclo. Y, tras ellos, un poco a la derecha, pero también centrados, los cuatro diputados de Vox.

«No obstante», explicó, «el único diputado de los tres de IU-Convocatoria por Asturias que siempre ocupa su escaño es Javier Fernández (Xabel Vegas), porque los otros dos, uno está sentando en los asientos azules del Gobierno (Ovidio Zapico) y otra ocupa su puesto en la Mesa, como secretaria primera (Delia Campomanes)». Un escaño que tanto ella como el resto de integrantes (presidente, vicepresidenta, vicepresidente segundo y secretaria segunda) solo pueden ocupar «para realizar las funciones de su cargo. Si quiere participar en su condición de diputados, deben hacerlo desde su escaño». Y los 'diputados' por un día defendieron, desde 'su' escaño, su derecho a hacerse un selfie.