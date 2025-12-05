La Junta General del Principado de Asturias organiza jornadas de puertas abiertas en el puente de diciembre Coincidiendo con el Día de la Constitución, el parlamento de Asturias celebra unas jornadas de puertas abiertas entre los días 6 y 8 de diciembre

Tres días de puertas abiertas para visitar y conocer uno de los edificios emblemáticos de la región: el Palacio de la Junta General del Principado de Asturias. Es la convocatoria que, un año más, realiza el parlamento asturiano coincidiendo con el Día de la Constitución.

La histórico sede de la Junta General se podrá visitar los días 6, 7 y 8 de diciembre en horario de 10.30 a 14.30 horas (hora límite de acceso, 13.45 horas) y de 16.30 a 19.30 horas (hora límite de acceso, las 18.45 horas). La entrada se hará por grupos y cada media hora.

Durante su recorrido por el histórico edificio, los visitantes podrán conocer las distintas salas y espacios de trabajo de los diputados autonómicos. Destacan la Sala de la Constitución, la sala Argüelles, el Salón Europa y el hemiciclo. Asimismo, quienes se animen a recorrer las distintas estancias podrán admirar la colección de pinturas y obras de artes que se conservan en el palacio.

Como novedad, este año también se podrán ver, en la primera planta y el Salón Europa, la exposición de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad) titulada '¿Te acuerdas de ésta?'. Se trata de una muestra compuesta por 17 obras de gran formato que reinterpretan canciones infantiles populares y que fue inaugurada el pasado 2 de diciembre para conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad, un acto en el que participó el presidente de la Junta, Juan Cofiño.