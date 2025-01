Viernes, 5 de febrero 2021, 01:46 Comenta Compartir

Elaborar anchoa en Lastres. No en Santoña, no, en Lastres. Bueno, la tradición existe, y Anchoas Hazas no sale de la nada, sino que es heredera de una larga tradición familiar. Pero Agustín y Ana dieron un paso más, y se atrevieron con la máxima ... calidad. En la materia prima (solo boquerón de primavera, sin la grasa del de final de verano y principio del otoño y con un sabor mucho más 'puro'), en la forma de elaboración (la mejor salmuera, sin apurar los tiempos, y con un proceso de limpieza completamente a mano y minucioso hasta el extremo. Igual que ellos, se puede; más, no), y en la presentación. Y todo, con mano de obra local, que es lo que más escasea. Con el gran premio europeo al mejor producto importado de los Great Taste Awards 2020 en sus vitrinas, Ana Labad compartió para 'Pegados a la tierra' una amistosa y productiva conversación con Verónica Sánchez, de la cooperativa Kikiricoop. Hablaron de las ventajas de emprender en el rural, pero también de que «la logística es un problema, y también el relevo generacional».

