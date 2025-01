G. POMARADA GIJÓN. Viernes, 5 de febrero 2021, 02:14 Comenta Compartir

En los colectivos ganaderos, la prohibición es recibida como un golpe más a sus actividad y prometen «dar la batalla» para revertir la decisión. «La situación ya era mala y esto lo empeora mucho más. El lobo es una plaga, ya no esta en ... el monte, está en los praos y al lado de las casas, pero desde Madrid no se ve», lamentó Mercedes Cruzado, secretaria general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Asturias. Desde Asturias Ganadera, Xuan Valladares indicó que «la coexistencia en Asturias no es posible sin control poblacional». Insistió además en que se trata de «un capricho de la ministra» y puso en duda el «valor del comité científico al que apela para justificarlo». Para Valladares, la protección del cánido se traducirá en «más abandono de la ganadería» y «fomento de la ilegalidad» en las extracciones.

En la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), su presidente, Ramón Artime, tachó la decisión de «muy mala noticia para Asturias», pues «al paso que vamos habrá pueblos que tengan que cerrar». Lamentó además el «camino que marcaron el ministerio y el PSOE». De no ser por la pandemia, dijo, «los ganaderos se tirarían a la calle». «Es una maniobra para acabar con la ganadería extensiva. El lobo está llegando a los pueblos, no nos deja ni vivir», sostuvo por su parte José Ramón García 'Pachón', secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA). Prometió además que su entidad acudirá «a donde haga falta, por esto no vamos a pasar». Ganagri, asociación que reúne a profesionales del oriente, recordó que «en Asturias, aun con un estatus del lobo con gestión, se producen daños. Ha eliminado a 4.500 ovejas y cabras en los montes del oriente libres de lobo en el último quinquenio». Los distintos colectivos coinciden además en que las ayudas no son una alternativa a los controles del cánido. «No tenemos ganado para que nos den ayudas, que además pagan tarde y mal. Ya no es solo el daño económico, es el psicológico y el estrés que pasamos todos los días», indicó Mercedes Cruzado.

