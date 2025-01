Multan con 900 euros al vecino de Cudillero que no acudió a una mesa electoral

C. R. AVILÉS. Viernes, 5 de febrero 2021, 02:14 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés ha condenado al pago de una multa de 900 euros al vecino de Cudillero que no se presentó a la mesa electoral a la que había sido llamado como vocal en los comicios de 2019. ... La Fiscalía solicitaba 2.880 euros de multa. Según la sentencia, el hombre cometió un delito de abandono o incumplimiento en mesa electoral ya que, a pesar de saber que tenía que presentarse como primer vocal y que no hacerlo tenía consecuencias jurídicas penales, «decide voluntariamente no acudir». Que sabía a qué se enfrentaba quedó acreditado porque, tal como él reconoció en el interrogatorio, «había sido alcalde electo y sabía de qué se estaba hablando».

Según la jueza, la lesión en el dedo de su mano derecha así como sus dificultades para trasladarse, aparte de haber sido valoradas en su día, «ni una ni otra le imposibilitaban para desempeñar el cargo para el que fue designado». El hombre tenía roto un dedo de la mano derecha tras un percance con un martillo. Recurrió su nombramiento como vocal ante la Junta Electoral, con parte de lesiones del Hospital Universitario San Agustín incluido, pero fue rechazado. Aún así, no se presentó. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión