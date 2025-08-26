Avilés se rinde a Huecco en una noche llena de buen rollo

Lucía López Pérez Avilés Martes, 26 de agosto 2025, 00:24 Comenta Compartir

Si hay algo que no puede faltar en cualquier fiesta de San Agustín de Avilés que se precie son los grandes conciertos. El cantante extremeño Huecco fue el encargado este lunes de demostrarlo en la pista de La Exposición donde derrochó sobre el escenario pasión y buen rollo ante un público entregado que cayó 'rendido' a su ritmo.

El buen ambiente en el ferial ya podía respirarse desde la tarde donde se congregaron vecinos y visitantes para seguir disfrutando de las fiestas. Algunos acudían sin más planes que disfrutar y pasar un buen rato en compañía de amigos y familia, mientras que otros se fueron acercando a medida que avanzaba el concierto para no perderse detalle de la actuación y corear algunas letras.

En torno a las 22 horas la banda salió al escenario y comenzaron a sonar los primeros acordes de 'Reina de los angelotes', uno de sus grandes temas, que desató el aplauso y los gritos del público. Sobre la plataforma se hizo la luz para recibir al cantante que este verano repite parada en Asturias tras haber actuado hace un mes en Gijón, dentro de su gira 'Crazy XX Aniversario Tour 2025', con la que se encuentra celebrando sus dos décadas en la música.

Hicieron falta segundos para que los ritmos de rumba, rock y latinos pusieran al público a bailar, un propósito con el que el artista se subió al escenario y con el que también se comprometió personalmente ya que durante todo el concierto apenas dejó de moverse y animar al público al tiempo que tocaba su guitarra eléctrica. Demostró sus dotes como intérprete tocando el arranque instrumental de 'Seven Nation Army' de los White Stripes y se lo agradeció al máximo.

A su entrada triunfal al ritmo de 'Reina de los angelotes' le siguieron otros éxitos como 'Mamba negra', 'Apache', 'Se acabaron las lágrimas' o 'Pa mi guerrera', uno de los más esperados, que hicieron de la explanada avilesina una auténtica pista de baile. Derrochó complicidad con su banda y con el público. «Si estamos metiendo mucha caña nos lo decís y bajamos el pistón», amenazó, pero se encontró con un sonoro: ¡Nooo! El público de las primeras filas estaba entregado: «Hay mucho rock aquí abajo», agradeció.

'Amor suicida', 'No te lloré' y 'Rendido' pusieron la nota romántica y sentimental, aunque jamás lenta, al concierto en el que las primeras filas corearon los temas con el mayor de los sentimientos para acompañar al artista.

Uno de los momentos más esperados fue la interpretación de 'Mirando al cielo' uno de los temas más conocidos del cantante que en 2008 le lanzó al estrellato y que el público se encargó de interpretar sin error.

El final del concierto estuvo marcado por el tema 'Dame vida' que supuso el cierre de oro a una noche de fiesta que, pese a ser lunes, se alargó para muchos vecinos, que siguen festejando sus fiestas grandes.

El próximo concierto lo protagonizará Carlos Baute, este miércoles, 27 de agosto, en la pista del Centro Niemeyer.