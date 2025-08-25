El 141 Certamen de Ganado de San Agustín se erige como el nexo entre Avilés y la zona rural Aparte de la exposición ganadera, con 346 reses de 92 ganaderías, se ha apostado por aumentar las actividades dirigidas al público infantil

El Certamen de Ganados de San Agustín, en Avilés, ha abierto su 141 edición en el Pabellón de La Magdalena con la participación de 346 reses de 92 ganaderías hasta el jueves 28. Cita tradicional de las Fiestas de San Agustín, casi la Corporación al completo y representantes de las fuerzas de seguridad han asistido a la inauguración del certamen ganadero más antiguo de España y que se presenta como el nexo entre la ciudad industrial de Avilés y su zona rural.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa destacó que este certamen «es una cuestión de memoria, de orgullo y de ciudad». «Para Avilés, para sus fiestas, es fundamental contar con tradiciones como esta, que nos hacen ligar la ciudad con el medio rural, algo que a veces, durante el año, nos queda un poco más lejos» y se marcó como objetivo mantener viva esta implicación. Entre otros motivos para que Avilés siga siendo la puerta del occidente asturiano con el triángulo central. «Estamos siempre intentando recuperar Avilés con el Occidente, mejorar el entorno rural, la capacidad que tenemos de traer productos de otros territorios y que vean Avilés como una puerta de entrada hacia el centro de la región. Esto es una señal de ese interés de la ciudad por mantener esa conexión con el medio rural», manifestó.

La concejala de Turismo y Mercados, Raquel Ruiz, señaló que este certamen «es una de las actividades más demandadas por el público que viene a visitarnos en estas Fiestas de San Agustín». «Para nosotros es un orgullo. Este año tenemos 92 ganaderías, que son más que el año pasado, y la gente lo está esperando. Sobre todo el público más familiar, y por eso hemos hecho un intento de integrar no solamente la cuestión más tradicional del concurso de ganado, sino también sumar actividades dirigidas a niños. Vamos a tener un espacio para que puedan pintar las diferentes ovejas, un espacio de pastoreo con ocas y también un arrastre de ponys», explicó.

Razas autóctonas

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, Begoña López, valoró una exposición donde las razas autóctonas acaparan todo el protagonismo, vinculando a Asturias con el medio rural. De hecho, de las 346 reses que participan en el certamen, 53 son vacas de la raza parda de montaña, 58 son asturiana de la montaña y 235 ejemplares son de asturiana de los valles (tipo normal y doble grupa). Además, hay 40 asturcones de 17 ganaderías, así como ejemplares de otras razas autóctonas como la oveya xalda, el gochu asturcelta, la cabra bermeya y la pita pinta. Se podrán ver también aves de corral, búhos, ovejas, cabras enanas y burros.

Programa Martes 26 De 9.30 a 15 horas, calificación de raza parda de montaña. A las 17 horas, concurso morfológico de asturcones. De 17 a 20 horas, paseo en pony por la pista de arena para niños menores de 12 años

Miércoles 27 De 9.30 a 15 horas, calificación de raza parda de montaña. A las 11.30, concurso de oveya xalda. De 17 a 20 horas, paseo en pony por la pista de arena para niños menores de 12 años. A partir de las 18 horas, espectáculo ecuestre 'La Magia del Caballo'.

Jueves 28 11 horas, clausura y entrega de premios.

«Todas las razas generan un valor importantísimo y es una seña de identidad para Asturias esta ganadería en extensivo que tenemos tan importante y que estos días además sufre algún problema», manifestó Begoña López, que aludió a la ayuda que unas horas antes había anunciado el Principado para ayudar a los ganaderos afectados directamente por los incendios que han tenido lugar estas últimas semanas.

«Se están valorando otras acciones, sobre todo trasladar que esa preocupación que tienen algunos ganaderos con los compromisos de la PAC a causa de los incendios, que no los van a poder cumplir, que no estén preocupados que va a haber una fuerza de causa mayor y que bien se acerquen a las oficinas o bien de oficio se les ayudará para que los daños sean los mínimos posibles porque el perjuicio ya es grande», explicó.

Al igual que previamente habían indicado los concejales, ella también quiso destacar la importancia de «seguir vinculando la gente que vive en las ciudades con el medio rural y poner en valor el trabajo que hacen cada día nuestros ganaderos exhaustivo. Todos los días, no tienen un día de descanso».

Las 346 reses que participan este año es el número más bajo registrado, lo que puede dar una idea de la situación del sector. Son de 92 ganaderías, que aunque son más que las 83 del año pasado, es un número sensiblemente inferior a las 112 de 2022, que fue uno de los años de la debacle debido a la difícil rentabilidad de las explotación, según los ganaderos consultados.

Las ganaderías participantes proceden de los concejos de Avilés, Bimenes, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caso, Carreño, Castrillón, Colunga, Corvera, Cudillero, Gijón, Gozón, Illas, Langreo, Las Regueras, Langreo, Laviana, Llanera, Llanes, Nava, Oviedo, Piloña, Pravia, Ribadesella, Salas, Siero, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Soto del Barco, Tineo y Villaviciosa.

Caja Rural exhibe en su stand la exposición 'Trajes regionales', que se puede visitar hasta el miércoles 27, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas, y el jueves 28, de 11 a 12. Además, mañana miércoles, tendrá lugar el espectáculo ecuestre 'La magia del caballo', a partir de las 18 horas.

También habrá paseos en pony por la pista de arena para niños menores de 12 años, hoy martes y mañana, de 17 a 20 horas.