El Principado aprueba 800.000 euros en ayudas urgentes y directas para los ganaderos afectados por los incendios

Los pastos que rodean la localidad de Genestoso, en Cangas del Narcea, se han visto muy afectados por el fuego.

Ana Moriyón Oviedo Lunes, 25 de agosto 2025, 11:39

El Gobierno del Principado tramitará de forma urgente ayudas directas a los titulares de explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales en Asturias. El Consejo de Gobierno ha aprobado habilitar una partida de 800.000 euros destinada a este fin, que se concederán en función de las Unidades de Ganado Mayor (UGM).

Las cuantías serán las siguientes:

- 100 euros por cada cabeza de bovino mayor de dos años y equino mayor de seis meses.

- 60 euros por cada bovino de entre seis meses y dos años.

- 40 euros por cada bovino de menos de seis meses.

- 15 euros por cada cabeza de ovino o caprino.

Así lo confirmó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, durante una comparecencia tras el Consejo de Gobierno, acompañado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Marcos Líndez subrayó que la tramitación será sencilla: el ganadero únicamente deberá aceptar o rechazar la ayuda calculada en función de las licencias de pasto certificadas por cada ayuntamiento afectado. Se espera que los beneficiarios puedan recibir las ayudas «en cuestión de semanas». Asimismo, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que las ayudas de la PAC no se verán afectadas.

Por otra parte, el Gobierno del Principado ofreció un balance provisional de las áreas dañadas por los incendios, que suman más de 5.500 hectáreas en nueve municipios: 2.137 en Cangas del Narcea, 1.414 en Somiedo, 695 en Cabrales, 630 en Onís, 243 en Caso, 211 en Degaña, 169 en Ponga, 55 en Villayón y 42 en Quirós.