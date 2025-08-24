«Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»

Ana Moriyón Gijón Domingo, 24 de agosto 2025, 15:23 | Actualizado 15:39h. Comenta Compartir

Con el fuego prácticamente a las puertas de las casas y tras pasar la noche en vilo, los vecinos de la localidad de Genestoso volvieron a vivir una auténtica noche de «terror» después de que el sábado se avivara el incendio que, desde hace casi dos semanas, amenaza esta aldea de Cangas del Narcea. Una docena de vecinos y amigos trabajaron codo con codo con los bomberos y demás efectivos terrestres desplazados a la zona para contener las llamas que, favorecidas por la humedad nocturna, avanzaban lentamente por dos frentes hacia el pueblo, pero que cobraron fuerza en la mañana del domingo con el calor, hasta encontrarse a escasos metros de las viviendas.

«Estuvimos toda la noche con las cubas, cargando agua para regar los caminos y mantenerlos húmedos, todos los vecinos y amigos que vinieron a ayudarnos», explica Eduardo Rodríguez, ganadero que en las últimas semanas ha visto cómo el fuego devoraba los pastos comunales y dejaba sin sustento a su ganado. Fue una noche larga y dura, en la que los vecinos contaron con el apoyo de bomberos e incluso de la Unidad Militar de Emergencias, aunque la situación más crítica se vivió ya por la mañana, con el sol avivando las llamas.

«Llevamos viendo el fuego a las puertas de casa más de una semana, pero esta noche lo sentimos ya muy cerca. La situación fue muy complicada», lamenta Mónica Magadán, cansada de escuchar que el incendio está «controlado» para luego verlo volver a resurgir de sus cenizas. «Nos ha quedado a unos 20 metros de las casas», concreta Rodríguez. Javier Rivas, otro vecino de Genestoso, quien explica que se llegó a realizar un contrafuego para tratar de contener las llamas y que, a última hora de la mañana, pudieron respirar algo más aliviados. «Parece que ya está controlado tras chocar los dos frentes y nos dicen que el perímetro del pueblo está asegurado», relata con algo más de calma Magadán, muy agradecida con la labor de los bomberos, «que se merecen el Premio Princesa de Asturias», llega a proponer.

Sin embargo, esta vecina denuncia la falta de medios aéreos. «El fuego se reavivó el sábado y el primer hidroavión llegó a las 13.18 horas, cuando en Degaña había una docena de medios aéreos. Hoy, con las llamas a las puertas de casa, el helicóptero apareció a las 12.15. No soy ninguna experta, pero para cuando llega la ayuda aérea los bomberos ya están exhaustos, llevan horas luchando por tierra. Trabajan mañana, tarde y noche, pero ellos solos no pueden hacer milagros», señala Magadán. «Esperan al límite para mandar la ayuda aérea y nos dejan a la mano de Dios», denuncia esta vecina, quien destaca la implicación del alcalde, José Luis Fontaniella, y del resto de concejales. «Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Unos ayudan a apagar el fuego y otros traen bocadillos. Nos dan mucha tranquilidad», agradece.