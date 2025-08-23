Asturias mantiene tres incendios activos tras un día «muy complicado»

Ana Moriyón Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 22:59 | Actualizado 23:18h. Comenta Compartir

Asturias vivió este sábado una jornada «muy complicada» en esta ola de incendios que se prolonga ya más de dos semanas y que ha afectado a numerosos parajes naturales de todo el territorio asturiano. Actualmente, según el balance de última hora de la tarde del sábado facilitado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, se registran cinco incendios forestales, de los que tres continúan activos y dos estabilizados. Se trata del fuego procedente de Anllares (León), que amenaza Degaña; el que acecha al pueblo de Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea; y el de Somiedo, que se extiende por Caunedo-Gúa-Perlunes.

A lo largo de la jornada trabajaron en las tareas de extinción una veintena de medios aéreos y 174 efectivos por tierra. Un despliegue sin precedentes, según subrayó el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Concretamente, en el incendio de Degaña estuvo desplazado personal de Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo, la Brif de régimen domiciliado y la Brif Lubia, la brigada de Navarra y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que de forma preventiva han permanecido en la localidad de Tablao. Los medios aéreos destinados a la zona han sido dos helicópteros bombarderos de Ibias y Almoraima, dos helicópteros Lima y cuatro aviones anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). También se ha contado con tres bulldozers. Aquí se ha continuado trabajando en la línea de defensa en la divisoria entre ambas comunidades.

El fuego se reavivó en Genestoso.

Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo han permanecido en el lugar dos aviones de coordinación ACO del Miteco.

En el incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del foco que se generó en Orallo (León), se ha contado con Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales, un helicóptero de Bomberos de Asturias, un helicóptero Lima del Miteco y un avión anfibio del Miteco. También se espera la incorporación de más efectivos de la UME para trabajar en este incendio.

Respecto al incendio de Somiedo, los puntos calientes se centran por encima de Caunedo y Perlunes. Por tierra, el dispositivo lo integran Bomberos de Asturias y Bomberos de Andorra, además de dos cuadrillas de empresas forestales, dos helicópteros de Bomberos de Asturias, un helicóptero de la Comunidad Foral de Navarra y un avión anfibio Alfa.