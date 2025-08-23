El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Queipo, este sábado, en la Majada de Espineres con motivo de la Fiesta del Asturcón.
Queipo acusa a Barbón de desviar el debate hacia el cambio climático en lugar de centrarse en la crisis del medio rural

El PP pedirá la comparecencia de los consejeros de Emergencias y Medio Rural en la Junta y organizará una jornada de expertos para plantear medidas de prevención y cuidado del medio rural

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:20

Una oportunidad perdida. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, entiende que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Asturias en ... plena ola de incendios forestales fue una oportunidad perdida para afrontar lo que, en su opinión, está detrás de los incendios forestales que amenazan estos días nuestro territorio: la crisis del medio rural asturiano. El líder popular entiende que fue un «error» que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, desviara en su discurso el debate hacia el cambio climático. «Un debate que puede estar muy bien en los despachos de Madrid, pero aquí lo que necesitamos es hablar de prevención, de gestión forestal y de la supervivencia del medio rural», dijo desde la Majada de Espineres, donde acudió con motivo de la Fiesta del Asturcón.

