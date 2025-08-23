Queipo acusa a Barbón de desviar el debate hacia el cambio climático en lugar de centrarse en la crisis del medio rural

Una oportunidad perdida. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, entiende que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Asturias en ... plena ola de incendios forestales fue una oportunidad perdida para afrontar lo que, en su opinión, está detrás de los incendios forestales que amenazan estos días nuestro territorio: la crisis del medio rural asturiano. El líder popular entiende que fue un «error» que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, desviara en su discurso el debate hacia el cambio climático. «Un debate que puede estar muy bien en los despachos de Madrid, pero aquí lo que necesitamos es hablar de prevención, de gestión forestal y de la supervivencia del medio rural», dijo desde la Majada de Espineres, donde acudió con motivo de la Fiesta del Asturcón.

Según el líder popular, la despoblación de los pueblos y las dificultades crecientes de la ganadería están en la raíz de la falta de gestión de los montes, lo que agrava el riesgo de incendios. «Lo que tenemos que hablar es de otro problema mucho más inminente, que es el problema de desaparición del medio rural asturiano, de la ganadería asturiana y, por tanto, de los paisanos y paisanas que viven en los pueblos y que cada vez son menos. Esa es la cuestión y ahí está la verdadera clave para que nuestros montes estén cuidados, limpios y bien gestionados«, argumentó. Además, entiende que la estrategia del Gobierno central y del propio Principado de Asturias de desviar este debate hacia el cambio climático »desincentiva enormemente« a los ganaderos.

El PP de Asturias reclamará en septiembre la comparecencia de los consejeros responsables de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y Medio Rural y Política Agraria, Alejandro Calvo y Marcelino Marcos Líndez, respectivamente, para evaluar la situación y que «nos expliquen qué está fallando en política forestal». Además, los populares organizarán una jornada abierta con expertos y sociedad civil para presentar propuestas concretas en materia de gestión de montes y prevención de incendios. «El debate real es la supervivencia del medio rural asturiano, no el cambio climático. Centrar el discurso en otra cosa es un error que pagan todos los asturianos», concluyó Queipo.