«Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»

En un intento evidente de evitar cualquier demostración de malestar vecinal hacia la figura del presidente del Gobierno, el Puesto de Mando Avanzado de Degaña y sus alrededores se transformaron durante la visita de Pedro Sánchez a una de las zonas más afectadas por el fuego en Asturias en un auténtico búnker, accesible únicamente para personas acreditadas. Sin embargo, cuando el presidente descendió del vehículo oficial, lo que se escuchó —aunque desde lejos— fueron aplausos y mensajes de ánimo.

La visita institucional transcurrió con cordialidad, aunque no pasó inadvertido que, coincidiendo con la llegada de Sánchez, la actividad de los medios aéreos fuera especialmente intensa. Hasta tres hidroaviones y dos helicópteros sobrevolaban de manera continua y coordinada el cielo despejado de la pequeña localidad asturiana, mientras en la cima de la montaña ardía un fuego que, si bien desde Degaña puede parecer pequeño, ya ha calcinado unas 7.200 hectáreas al otro lado de la ladera, principalmente en territorio leonés, por lo que los vecinos la observan con auténtico horror.

El acceso de los vecinos estuvo restringido durante la visita institucional. Pedro Sánchez únicamente recibió a Mónica Barrero, la hermana de Sheila Barredo, la joven de Degaña asesinada hace más de 20 años cuyo caso se ha prescrito. Mario Rojas

Entre ellos, la sensación era ambivalente. Algunos se mostraban agradecidos por la presencia del presidente, pero no faltaron las críticas. Varios reprocharon que la exhibición de medios coincidiera con la visita oficial: «El fuego comenzó el día 8 y hasta este miércoles aquí no vino nadie. Nos dijeron que los hidroaviones no podían actuar en este lado de la ladera por la orografía y hoy vimos hasta tres descargando agua», lamentaba un vecino. Otros ironizaban, apostando cuánto duraría esa actividad aérea una vez que los políticos abandonaran el concejo.

Limpieza en las pistas

También hubo quejas, aunque bajo anonimato, sobre la falta de limpieza en las pistas forestales: «Tuvimos que marcárselas a los bomberos para que pudieran llegar». Y especial preocupación entre los lugareños genera la ladera conocida como La Solana, al otro lado de la carretera que cruza el pueblo, devastada ya en 2017 y aún sin labores de recuperación desde entonces. «Con estos calores, si cae un rayo o aparece un desalmado con un mechero, esto arde, y ardemos todos», advertía un vecino.

«No se limpió nada desde entonces. Vino una brigada a empezar y lo paralizaron. Aquí, cualquier incendio es muy peligroso porque las piedras caen directamente sobre las casas», alertaba otro.

En medio de tantas restricciones de paso, se permitió el acceso a Mónica Barrero y a su hija Candela, hermana y sobrina de Sheila Barrero, la joven de Degaña hallada muerta de un disparo en el puerto de Cerredo hace ya más de veinte años y cuyo caso ha prescrito sin que nadie pague por lo ocurrido. Mónica Barrero quiso entregar una carta a Pedro Sánchez para explicar la situación de la familia, pedir apoyo y visibilizar su historia. Tras ser recibida durante unos minutos por el presidente, se mostró muy agradecida y confiada en que desde Moncloa «se pueda hacer algo» por la memoria de su hermana.