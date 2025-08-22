Degaña, Genestoso y Somiedo, los tres incendios que siguen activos en Asturias

Ana Moriyón Degaña Viernes, 22 de agosto 2025, 21:44 Comenta Compartir

Asturias suma ya 5.600 hectáreas arrasadas en la ola de incendios que comenzó hace dos semanas y que, tal y como recordó este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, llegó a registrar hasta 17 focos activos de manera simultánea.

El último balance facilitado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias indica que en la tarde del viernes había tres incendios activos: el procedente de Anllares, en León, que amenaza la localidad de Degaña; el que afecta a Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea; y el que abarca la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes, en el concejo de Somiedo. Otros dos se consideran estabilizados y uno controlado.

De ahí que el balance de Barbón fuera cauto pero optimista, aunque siempre apelando a la prudencia. No en vano, la previsión de aumento de temperaturas para este fin de semana supone un serio desafío para los trabajos de extinción, en los que participan no sólo medios propios sino también efectivos de comunidades como Navarra e incluso del Principado de Andorra y de Grecia.

La mayor preocupación

Degaña concentra en estos momentos el mayor número de medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, con el objetivo de mantener las tres líneas de acción en marcha para controlar el incendio: la línea de defensa en la zona limítrofe de ambas comunidades, la de Trascastro y la de Cienfuegos. A lo largo de la jornada han trabajado en esta zona la BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros, junto a la BRIF de Ruente, los tres aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y un helicóptero bombardero de Plasencia, además del personal de Bomberos de Asturias y bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Los frentes activos en este incendio se concentran en la vertiente de León. Dado el elevado número de aeronaves que este viernes sobrevolaban Degaña, para coordinar el dispositivo se desplegó también el avión de coordinación ACO del Miteco.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, el Servicio de Emergencias del Principado señala que se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro.

A lo largo de la jornada se ha trabajado tanto por tierra, como con los medios aéreos realizando múltiples descargas de agua. En este incendio han trabajado Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de varias empresas forestales.

En la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes, en el concejo de Somiedo, los puntos calientes ahora se centran por encima de Perlunes y Caunedo. Por tierra el dispositivo lo han integrado Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra, además del helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II, en apoyo a los equipos asturianos.