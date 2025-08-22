El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil y Bomberos revisan el mapa de la zona.
Agentes de la Guardia Civil y Bomberos revisan el mapa de la zona. Mario Rojas
Incendios en Asturias

Degaña, Genestoso y Somiedo, los tres incendios que siguen activos en Asturias

Asturias suma ya 5.600 hectáreas calcinadas en una ola incendiaria en la que llegó a haber hasta 17 focos sin controlar. Ahora quedan sólo tres

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Degaña

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:44

Asturias suma ya 5.600 hectáreas arrasadas en la ola de incendios que comenzó hace dos semanas y que, tal y como recordó este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, llegó a registrar hasta 17 focos activos de manera simultánea.

El último balance facilitado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias indica que en la tarde del viernes había tres incendios activos: el procedente de Anllares, en León, que amenaza la localidad de Degaña; el que afecta a Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea; y el que abarca la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes, en el concejo de Somiedo. Otros dos se consideran estabilizados y uno controlado.

De ahí que el balance de Barbón fuera cauto pero optimista, aunque siempre apelando a la prudencia. No en vano, la previsión de aumento de temperaturas para este fin de semana supone un serio desafío para los trabajos de extinción, en los que participan no sólo medios propios sino también efectivos de comunidades como Navarra e incluso del Principado de Andorra y de Grecia.

La mayor preocupación

Degaña concentra en estos momentos el mayor número de medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, con el objetivo de mantener las tres líneas de acción en marcha para controlar el incendio: la línea de defensa en la zona limítrofe de ambas comunidades, la de Trascastro y la de Cienfuegos. A lo largo de la jornada han trabajado en esta zona la BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros, junto a la BRIF de Ruente, los tres aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y un helicóptero bombardero de Plasencia, además del personal de Bomberos de Asturias y bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Los frentes activos en este incendio se concentran en la vertiente de León. Dado el elevado número de aeronaves que este viernes sobrevolaban Degaña, para coordinar el dispositivo se desplegó también el avión de coordinación ACO del Miteco.

Noticias relacionadas

Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, el Servicio de Emergencias del Principado señala que se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro.

A lo largo de la jornada se ha trabajado tanto por tierra, como con los medios aéreos realizando múltiples descargas de agua. En este incendio han trabajado Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de varias empresas forestales.

En la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes, en el concejo de Somiedo, los puntos calientes ahora se centran por encima de Perlunes y Caunedo. Por tierra el dispositivo lo han integrado Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra, además del helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II, en apoyo a los equipos asturianos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  6. 6 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  7. 7 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  8. 8 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  9. 9 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  10. 10 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Degaña, Genestoso y Somiedo, los tres incendios que siguen activos en Asturias