Asturias concentra recursos frente al incendio de Degaña ante el inminente repunte de las temperaturas

En el centro, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Cecopi.

Isabel Gómez Gijón Jueves, 21 de agosto 2025, 12:21 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

La lluvia y la bajada de las temperaturas han aliviado la situación, pero en Asturias aún quedan cuatro fuegos activos, además de otros tres estabilizados y ocho que se dan por controlados. «Preocupa especialmente» el de Degaña, procedente de Anllares del Sil (León), por lo que este jueves «vamos a destinar ahí la mayor parte de los medios humanos y aéreos para tratar de estabilizarlo de cara al incremento de temperaturas de los próximos días». Y es que se prevé que, sobre todo el sábado, el mercurio vuelva a rondar los 30 grados en buena parte de la región.

Incendios forestales en Asturias Incendios activos Degaña, Cangas del Narcea, Somiedo y Quirós.

Incendios estabilizados Ponga, Caso y Cabrales

Incendios controlados Peñamellera Baja, Cangas del Narcea, Tineo, Coaña, Ponga y Villayón

Así lo ha anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras una reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) celebrada esta mañana en La Morgal para analizar la evolución de los incendios en el Principado y coordinar la actuación que se desarrolla también «en la parte norte del fuego de Anllares»: «Asturias ya coordina la respuesta desde el frente norte para atajar este fuego. La situación es mejor que hace unos días y por esto trabajamos en León».

Respecto al incendio de Perlures, en Somiedo, Barbón ha admitido que «ayer el fuego se acercó de forma peligrosa al pueblo, pero pudo contenerse y no llegó a quemarse ninguna vivienda».

El presidente regional, que visitará el núcleo a última hora de la mañana de hoy, también ha afirmado que «tenemos indicios de que fue provocado». A este respecto, ha recalcado también los incendios más grandes y preocupantes de cuantos se contabilizan en Asturias, como el de Degaña o el de Genestoso, en Cangas del Narcea, proceden del «efecto contagio» desde la comunidad vecina.

Plan de prevención

El presidente asturiano también se ha pronunciado respecto a la investigación de la Fiscalía para determinar si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención: «El Principado tiene un plan que se va renovando periódicamente y que irá incorporando nuevas medias al ver cómo evolucionan los nuevos incendios», ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que esas pesquisas ayudarán a determinar «la responsabilidad de todas las administraciones en la gestión de incendios forestales».

El vigente Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción del Principado de Asturias corresponde a la campaña 2024-2025 y alcanza todo el territorio regional.

Por otra parte, ha reiterado el compromiso de incrementar los fondos de prevención en los presupuestos de 2026 que irán destinados «casi exclusivamente» a proteger el entorno de los pueblos: «Proteger a los pueblos es proteger a las personas», ha recalcado.