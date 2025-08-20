El tiempo en Asturias para este jueves, 21 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:03 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este jueves: esperamos una jornada marcada por la nubosidad que dejará precipitaciones durante el día que, en principio, serán más frecuentes durante la mañana y horas centrales. Los sectores central y oriental serán los más afectados por estas precipitaciones. En cambio, en el occidente serán muy débiles o prácticamente inapreciables. Mientras que en el litoral oriental se podrían acumular hasta 6 o 7 litros por metro cuadrado durante el día, en el interior centro-oriental será raro que se superen los 2 o 3 litros por metro cuadrado, y en el occidente habrá zonas que ni tan siquiera lleguen a acumular 1 litro. Los vientos se irán fijando a lo largo de la mañana de componente norte con rachas flojas en general. En cuanto a las temperaturas, apenas se verán alteradas respecto al miércoles tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. El viernes aún podremos amanecer con algunas nubes, sobre todo en la mitad norte asturiana, pero conforme avance la la mañana observaremos como se irán abriendo grandes claros para dar paso a una tarde soleada. Las temperaturas comenzarán a recuperarse. El sábado se prevé un día solado con temperaturas claramente al alza que podrían llegar a alcanzar los 30 ºC en el suroccidente. El domingo volverán a bajar las máximas.

