El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dolores Fernández y su hijo, Álvaro Álvarez. D. A.
Incendios forestales en Asturias

«Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»

El incendio, originado de forma intencionada en Caunedo, arrasó la ladera de Perlunes y puso en peligro las casas. «Aun tengo ganas de llorar»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:43

Aún con el susto en el cuerpo, los vecinos de la pequeña aldea de montaña de Perlunes, en Somiedo, explican con cierta angustia cómo ... el fuego, que se originó de forma presuntamente intencionada en Caunedo y que llevaba días contenido en el Alto La Mochada, arrasó en cuestión de horas la peña que se alza sobre el pueblo y amenazó sus casas, cuadras, animales y vidas. «Fue muy angustioso», coinciden los lugareños, que vieron cómo en pocas horas el pueblo se llenaba de bomberos mientras tres helicópteros sobrevolaban la aldea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  7. 7 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido
  10. 10 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»

«Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»