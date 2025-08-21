El Principado reforzará los fondos contra incendios para proteger a los pueblos rurales Adrián Barbón anuncia ayudas específicas a los ayuntamientos tras visitar Perlunes, en Somiedo, donde el fuego estuvo a punto de alcanzar las viviendas

Ana Moriyón Somiedo Jueves, 21 de agosto 2025, 15:43

El refuerzo de los fondos de prevención de incendios en los presupuestos autonómicos, comprometido por el Gobierno regional para el próximo año, se destinará a mejorar la protección de los pueblos. Así lo confirmó este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras visitar la aldea de Perlunes, en Somiedo, que ayer vivió momentos de gran tensión por la proximidad de las llamas, cuando el fuego llegó a escasos metros de las viviendas.

«El fuego se acercó de forma peligrosa al pueblo, pero pudo contenerse y no llegó a quemar ninguna vivienda», celebró Barbón tras saludar al alcalde del concejo, Belarmino Fernández, y a los vecinos de esta pequeña localidad de montaña en la que apenas permanece habitada una casa durante todo el año, aunque en fines de semana y temporada estival se reúnen varias familias.

Con la ladera totalmente calcinada a sus espaldas, el dirigente socialista explicó que se pondrán sobre la mesa fondos específicos para repartir entre los ayuntamientos con el fin de mantener el interfaz —la separación entre los pueblos y los montes—, reforzar la seguridad en las aldeas y proteger a las personas.

El presidente autonómico volvió a poner en valor la gestión del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y la colaboración con los equipos del resto de comunidades para unir esfuerzos en la extinción de focos como el originado en Anllares del Sil, en León, que afecta a Degaña, el punto que en estos momentos más preocupación general. En este sentido, y en relación con las críticas por la falta de coordinación entre los equipos de diferentes comunidades debido a sus estructuras organizativas distintas, el presidente defendió que el «modelo de Asturias es el mejor y lo está demostrando con hechos».

Por ello, consideró que debe hacerse una «reflexión colectiva» en el conjunto de comunidades autónomas, ya que en muchas de ellas no existe una estructura jerarquizada. «Aquí, al frente de cualquier operativo, siempre hay una jerarquía clara», comparó Barbón, quien dijo estar dispuesto a dar a conocer el modelo integral, «pues con lo que se nos viene encima creo que va a ser cada vez más necesario».