Álvaro Queipo: «Si Asturias está ardiendo lo peor que hacemos los políticos es aportar bronca política. Es nefasto y patético» El presidente del PP de Asturias no considera «razonable que tengamos desde el año 2016 un plan forestal sin actualizar, absolutamente desactualizado, cuando es una herramienta fundamental para la gestión de nuestros montes»

Soraya Pérez Gijón Jueves, 21 de agosto 2025, 14:57

«Si Asturias está ardiendo lo peor que podemos hacer los políticos es aportar bronca política porque creo que damos una imagen nefasta y patética. Y por tanto, yo creo que las palabras del presidente del Gobierno de ayer fueron impropias de un presidente del Gobierno». Así lo afirmó este jueves el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al referirse a las declaraciones de Adrián Barbón que criticaban ayer el voto negativo del Partido Popular a los presupuestos.

Según Queipo, «Adrián Barbón debe estar arrepentido de lo que ayer hizo, que es traer el barro y el lodazal político en un momento en el que todos estamos unidos en la lucha contra estos incendios y que evidentemente también tendremos que estar unidos para analizar qué es lo que ha fallado y hacer propuestas en positivo», comentó.

De hecho, el presidente del PP regional aseguró no entender que ha querido decir el presidente del Gobierno «intentando vincular el voto negativo del Partido Popular a los presupuestos con la extinción de los incendios. Yo lo que le puedo decir no se lo puedo decir más claro. Los presupuestos los votamos en contra porque son malos», afirmó.

Añadió que «son unos presupuestos que nos fríen a impuestos a todos los asturianos para después el gobierno no saber qué hacer con ese dinero y por tanto no lo podemos apoyar. Yo no entiendo por qué el presidente del gobierno, Adrián Barbón, saca pecho de las cifras de estos presupuestos, porque es cierto que los presupuestos aumentan, pero la ejecución no», explicó.

Para Queipo existen ejemplos a cierre del ejercicio 2024 en el que por ejemplo en custodia del territorio las inversiones que están destinadas a la lucha y a la prevención de incendios se ejecutaron en poco más de un 60%. «Por lo tanto, ¿de qué sirve el aumento en presupuesto sobre el papel si después el dinero no llega a donde tiene que llegar? O, por ejemplo, en la Consejería de Medio Rural, en lo relativo a política forestal, hay una ejecución de inversiones directamente destinadas a la prevención de incendios, que está un poco por encima del 65%. Por tanto, ¿qué es lo que nos quieren decir con todo esto? Cuando las subvenciones a las empresas forestales y a los propietarios tardan más de un año en resolverse, llevan más de un año de retraso», destacó el líder del Partido Popular de Asturias.

Insistió, Álvaro Queipo, en que ahora «no creo que sea el momento para hacer lucha y batalla política. Creo que es un error. Asturias sigue ardiendo. Es una sensación aterradora y por tanto yo no voy a hacer lucha política desde luego hasta que los fuegos se apaguen y le pediría al presidente Adrián Barbón que tenga un poco de contención», exigió.

Además, Queipo criticó el hecho de que «llevemos sin plan forestal desde el año 2016. y yo no sé si esto es un motivo de orgullo para Adrián Barbón, pero yo creo que no. Cuando estás escuchando a los vecinos y a los ganaderos, que durante todo el año, especialmente en el invierno, no se les permite ensanchar pistas, abrir pistas, mejorar los pastizales, porque la burocracia, porque las prohibiciones, porque un malentendido ecologismo les impide tratar y cuidar lo que sus abuelos han estado tratando y cuidando. Y sin embargo, cuando llega el fuego hay que meter unas bulldozers a prisa y corriendo para abrir unas pistas para que puedan hacer el cortafuegos. Esto no tiene sentido», destacó el presidente del PP.

Añadió que «esto no es política de prevención. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco serios. Yo creo que Adrián Barbón tiene que hacer un ejercicio de reflexión profundo, porque no están haciendo bien las cosas, pero lo hablaremos cuando los fuegos se hayan extinguido. Por respeto a los asturianos», zanjó.

Sobre el nombramiento de hijo predilecto a Álvaro Platero

El presidente del PP de Asturias asistió este jueves al acto de nombramiento de Álvaro Platero como Hijo Predilecto de Castropol. Y manifestó su alegría e ilusión «porque es un empresario modélico. No solamente es que la empresa se haya mantenido, sino que además Álvaro Platero lo que ha hecho es transformar un astillero convencional en un astillero de altísima tecnología, puntero, y absolutamente valorado, muy bien valorado, de los mejores valorados probablemente del mundo, y por tanto lleva el nombre de Castropol por todo el planeta, con la mejor de las imágenes y también el nombre de Asturias», dijo Álvaro Queipo.

Añadió que «creo que es de merecido reconocimiento este acto que tenemos hoy, y bueno, prueba de ello también es la unanimidad que ha suscitado el nombre de Álvaro Platero como hijo predilecto de Castropol. Yo como vecino de Castropol me siento muy orgulloso, muy contento de que hoy Álvaro Platero pase a ser hijo predilecto y que sea un vecino ya destacado entre todos nosotros», concluyó el líder del PP regional.