Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes El incendio de Degaña es el que más preocupa de los quince que se contabilizan en Asturias

Pedro Sánchez, este miércoles, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Jarillas por los incendios forestales en Cáceres y Zamora.

Isabel Gómez Gijón Jueves, 21 de agosto 2025, 13:52 | Actualizado 14:17h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana, viernes 22 de agosto, el concejo de Degaña para conocer sobre el terreno la situación provocada por el incendio forestal que afecta al territorio suroccidental, procedente de Anllares del Sil, en León.

Asturias será así la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez, después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

De los 15 incendios que se contabilizan en Asturias, el de Degaña «preocupa especialmente», según ha señalado el presidente del Principado, Adrián Barbón, este mismo jueves. Por eso, todos los recursos humanos y aéreos disponibles se concentran hoy en esa zona para tratar de frenar el avance de las llamas.

Según ha informado hoy el Centro de Coordinación de Emergencias, en Degaña se sigue trabajando con maquinaria pesada en las líneas de defensa y se realizará una importante movilización tanto de medios aéreos como terrestres. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) se ha aprobado la solicitud realizada para el envío de dos aviones anfibios FOCA y una aeronave de coordinación y observación ACO. Además, se ha activado la BRIF de Ruente. A los medio aéreos se suman los dos helicópteros de extinción de Bomberos del SEPA, el bombardero de (Miteco) y las aeronaves de la BRIF de Tineo.

Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, la BRIFF presencial y de régimen domiciliaria de Tineo, la de Ruente y los efectivos de bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra.

En tareas de vigilancia y seguimiento continúa el helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando, a lo largo de toda la jornada, las zonas afectadas con personal de Bomberos de Asturias en continúa revisión para facilitar las decisión tácticas y operativas del operativo.

Incendio de Genestoso y Somiedo

Respecto al incendio de Genestoso - Somiedo, procedente de Orallo (León), se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra. Mientras tanto, en Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) continúa trabajando el helicóptero de Navarra, el Leire II. Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, dos empresas forestales y los bomberos procedentes de Andorra.

También permanecen activo el incendio de Quirós. Continúa activo en zona alta. Los medios por tierra no son operativos y no afecta masa combustible.