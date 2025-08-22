Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:03 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Asturias antes de que finalice el año, abordará «la definición e implementación del pacto de Estado contra la emergencia climática». Sánchez toma como suya la propuesta del presidente del Principado, Adrián Barbón, que solicitó esta medida este viernes durante la visita del líder nacional en Degaña para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, uno de los tres fuegos que siguen activos en la región y que «preocupa especialmente, según señaló ayer Adrián Barbón. De hecho, en este incendio se concentra el mayor número de medios de extinción con el objetivo de frenar el avance de las llamas.

Pedro Sánchez está acompañado por el presidente del Principado, el ministro del Internior, Fernando Grande-Marlaska, la delegada dek Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el consejero de Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Asturias es la cuarta comunidad afectada por los incendios que visita Sánchez, que en los últimos días ha viajado a Galicia, Castilla y León y Extremadura.

La última visita que realizó Sánchez a territorios afectados por los incendios fue este martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ese mismo día por la mañana el presidente también realizó una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres), donde sí estuvo acompañado por la presidenta regional, María Guardiola.

El del martes no fue el primer viaje de Sánchez a las zonas afectadas por las llamas en Castilla y León. El domingo, 17 de agosto, estuvo en Orallo, León, en el entorno de Villablino. En esa ocasión le acompañó el presidente castellano y leonés, que reclamó más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo.

El viaje a Galicia se produjo durante la mañana del mismo domingo. el presidente estuvo en las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense y se reunió con el líder de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En esa ocasión, Sánchez propuso un «gran pacto» de Estado para la «mitigación y la adaptación» a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España.