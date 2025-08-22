Veinte bomberos de Grecia se suman a la lucha contra el fuego en Genestoso El incendio forestal procedente de Orallo, en León, ha registrado «alguna reproducción» durante la pasada noche. Los últimos datos del SEPA informan que aún siguen activos tres de los ocho fuegos que suma este viernes Asturias

P. Pérez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 11:23 | Actualizado 11:38h.

Asturias aún mantiene ocho incendios forestales, tres de ellos activos, otros tres estabilizados y los dos últimos, controlados. Los fuegos que más preocupan y que concentran la mayor parte de efectivos son los de Degaña, Genestoso, en Cangas del Narcea, y Somiedo, en Caunedo, Gua y Perlunes. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado en la última actualización de datos que a lo largo de este viernes se incorporarán nuevos bomberos procedentes de Grecia al fuego de Genestoso, que «a lo largo de la noche se ha registrado alguna reproducción», y también de la Diputación Foral de Navarra, que ya apoya al operativo asturiano en Degaña.

Evolución de los tres fuegos activos

Precisamente Degaña, donde estará hoy Pedro Sánchez, concentra de nuevo el mayor número medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, para mantener las tres líneas de acción sobre las que se está trabajando para controlar el incendio: la línea de defensa en la zona limítrofe de Asturias y León, la de Trascastro y la de Cienfuegos. El plan para hoy es que la BRIF de Tineo, tanto la de turno presencial como la de régimen domiciliario, con sus dos helicópteros y la de Ruente, que hoy se retira de Asturias, junto a los dos aviones anfibio FOCA del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) continúen trabajando con personal de Bomberos de Asturias en labores de remate en la zona alta. En zona media y Trascastro, a media pista, frenando el avance del incendio permanecerá personal de Bomberos de Asturias con uno de los helicópteros del SEPA. En la zona baja, continuarán los 24 bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra. Hoy mismo llega desde esta comunidad un relevo completo, otros 24 efectivos, para dar el relevo al primer contingente.

Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, continúa en el lugar el avión de coordinación ACO del Miteco.

En el incendio de Genestoso procedente de Orallo, en León, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra con maquinaria pesada para anclar el perímetro. A lo largo de la noche se ha registrado alguna reproducción por lo que, durante esta jornada, si la meteorología lo permite, se realizarán algunos ciclos de helicóptero. En este incendio continúan movilizados Bomberos de Asturias y tres empresas forestales. A este incendio se sumarán los 20 bomberos que están llegando desde Grecia.

En Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes). Las labores se centran en la zona alta para evitar que el fuego se propague hacia Brañaviecha. A primera hora, con uno de los helicópteros del SEPA, se va a posicionar personal en esta zona para frenar el avance hacia el pico Mocosu. De nuevo permancerá en la zona el helicóptero de la Diputación Foral de Navarra, Leire II con intervención puntual de una de las aeronaves de Bomberos de Asturias. Por tierra el dispositivo lo componen Bomberos de Asturias, tres cuadrillas de empresas forestales y los bomberos desplazados desde Andorra.

Tres incendios estabilizados

► La Uña/Arcenorio (Ponga): en la zona permanecen movilizados Bomberos de Asturias y una empresa forestal realizando tareas de remate ya que el terreno continúa con mucha temperatura aunque el perímetro está frío. A lo largo de la noche se han registrado algunas reproducciones por fuego de subsuelo.

► Bezanes (Caso): sigue estable aunque se registran puntos calientes. De nuevo a lo largo de la noche se han realizado tareas de vigilancia por parte de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón. Todavía quedan zonas humeando.

Hoy se abrirá, con precaución, la ruta del refugio de Brañagallones. Se recuerda a la población que dada la situación extremen las precauciones ya que pueden registrarse caída de piedras o desprendimientos puntuales debido a los incendios.

► Cabrales (Camarmeña): continúa estabilizado y en seguimiento

Dos incendios controlados

► Peñamellera Alta. Llonín: se registró alguna reproducción dentro de lo perimetrado a lo largo de la noche. Está en revisión por parte del personal de la guardería de Medio Natural del Principado.

► Cangas del Narcea: Vallado 2/La Pachalina: estable y sin humo.