Vista del fuego en el incendio de A Touza, Ourense. EP

España sigue asolada por las llamas: las condiciones climáticas dan un respiro a los operativos de extinción

El presidente del Gobierno recorrerá este viernes la cuarta comunidad afectada tras haber visitado Galicia, Castilla y León y Extremadura. Mientras tanto, los fuegos se extienden por todo el noroeste peninsular y dejan ya más de 91.000 hectáreas calcinadas este verano

Miguel G. Casallo

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:06

España afronta un nuevo día marcado por los incendios forestales que arrasan el territorio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Degaña (Asturias) para conocer de primera mano la evolución del fuego que afecta a la zona, según confirmaron fuentes gubernamentales. Se trata de la cuarta comunidad autónoma afectada que visita en los últimos días, después de haber estado en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

La última visita oficial del jefe del Ejecutivo a áreas devastadas por el fuego tuvo lugar el pasado martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esa ocasión no estuvo acompañado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Horas antes, Sánchez había recorrido el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres), junto a la presidenta extremeña, María Guardiola.

En Galicia, donde estuvo el domingo en Ourense, el presidente propuso un «gran pacto de Estado» para afrontar la emergencia climática y reforzar la prevención frente a las olas de incendios. En Castilla y León, visitó la zona de Villablino (León), acompañado por Mañueco, en un contexto de máxima gravedad para la provincia.

Sigue el mapa de los incendios activos: unas 390.000 hectáreas arrasadas en 2025

Así son los megaincendios de España y Europa: comparación de los peores fuegos

Cronología de una semana trágica de incendios en León y Zamora: así se han gestado los fuegos más devastadores

La situación en la provincia gallega continúa siendo crítica, con siete incendios activos, cinco de ellos en Ourense. Destaca el de Larouco-Seadur, que ha devastado más de 30.000 hectáreas y se sitúa como el cuarto más grande en la historia de España. La Xunta ha elevado ya a más de 91.000 las hectáreas arrasadas este verano en la comunidad, una cifra que coloca a esta oleada como una de las más devastadoras de las últimas décadas.

Mientras Sánchez continúa su recorrido institucional, los incendios siguen activos en buena parte del país. En Mallorca, los Bomberos de Alcúdia confirmaron la extinción del fuego declarado el jueves por la noche en el parque natural de s'Albufera, donde se detectaron hasta seis focos, presuntamente intencionados. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Castilla y León y Zamora también registran una mejoría en las últimas horas gracias al descenso de las temperaturas y al trabajo del dispositivo de extinción, aunque aún permanecen activos varios incendios en nivel 2 de peligrosidad y más de 2.500 vecinos siguen evacuados de sus hogares.

El fuego no da tregua a Extremadura

En Extremadura, el incendio de Jarilla, que ha calcinado 17.300 hectáreas y se convirtió en el mayor registrado en la región. La presidenta Guardiola se mostró optimista ayer al asegurar que las labores de ataque «empiezan a dar sus frutos».

Con incendios que cruzan comunidades y devastan tanto espacios naturales como núcleos habitados, España afronta este viernes otra jornada marcada por la emergencia ambiental, a la espera de que las condiciones meteorológicas den un respiro a los operativos y a las miles de familias afectadas.

