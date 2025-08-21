El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana» Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP.

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 21 de agosto 2025, 13:42 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

El PP no rebaja el tono y este jueves ha señalado a la directora de Protección Civil por ser una «pirómana» y por «hacer política» ... con la devastadora ola de incendios que ha arrasado ya más de 300.000 hectáreas. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por los populares por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» durante la emergencia con el objetivo de «no tener que hablar de su propia gestión». Los territorioes gobernados por el PP llevan días exigiendo la movilización de más medios para atajar los fuegos, una ayuda que, dicen, sigue sin llegar.

«Yo estoy defendiendo la gestión de un Gobierno. Quien piense que atacando me va a callar, que pierda toda esperanza», ha afirmado la responsable de Protección Civil nada más conocer las palabras del diirgente conservador. En su comparecencia de hoy ante los periodistas, Barcones ha pedido «un poco de mesura, de serenidad y de responsabilidad» porque considera que el PP le está llamando «delincuente» y ha denunciado «una auténtica campaña» para difamarla en redes sociales. A las puertas de la sede nacional de Génova, Bendodo insistía en el tono bronco y pedía al Gobierno que se entere «de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación», sino con «colaboración y lealtad institucional».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Elías Bendodo