Los vecinos de Genestoso «aterrados» por la cercanía del fuego: «Todos mis recuerdos están en esta casa» En las últimas horas el incendio que viene de León y acecha a la población se ha descontrolado, pese al refuerzo de los medios y efectivos desplegados

Soraya Pérez Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 16:14 Comenta Compartir

Genestoso. Javier Rivas lleva toda su vida viviendo en Genestoso. Todos sus recuerdos y su historia se concentran en ese pequeño pueblo de 40 habitantes. Ver el fuego tan cerca de las casas acechando con quemarlo todo, no es nada fácil. Así lo explica, con profundo dolor y preocupación, este lugareño.

«Mi vida entera la tengo aquí, mi pasado, mi infancia, mi juventud. Todos mis recuerdos. No se trata de perder cosas materiales, se trata de perder los recuerdos, las vivencias. Todo lo que está dentro de esta casa amarilla», contó Rivas a este periódico.

Añade que aunque la situación está «algo mejor» que ayer, «la preocupación por lo que vaya a pasar sigue intacta y estamos muy tristes viendo como todo el monte se quema. Es simplemente desolador. Esto tardará en recuperarse», dice.

Su vecino Juan Machado, no escatima en afirmar que «la culpa de todo esto es de los políticos, que tienen el monte abandonado y también las zonas rurales. Hace años los montes estaban cuidados, hacían desbroces por esta zona. Hoy tu pasas y está todo descuidado. ¿Cómo no va a quemar?», se pregunta.

Añade Machado que «en todos mis años de vida, que son muchos, no vi nunca nada igual. Nunca corrimos tanto peligro como ahora» asegura.

Y en el Hotel de Genestoso, su dueño Carlos Fernández, no podía ni hablar. «Lo siento no puedo. No me salen las palabras hoy porque estoy abatido, preocupado, destrozado al ver esto», comentó, con la voz entrecortada.

Mientras tanto un número importante de bomberos y militares de la UME luchan incansablemente por contener el fuego. Pero su lucha, aunque no ha sido en vano, no parece suficiente. El fuego continúa propagándose a sus anchas.

Por lo pronto los vecinos del pueblo lo que pueden hacer es mover su ganado de sitio y protegerlo bien. «Si ya se nos quemas también las vacas, entonces apaga y vámonos», dice otro vecino.