El incendio de Degaña supera la primera línea de defensa y avanza hacia Ibias Adrián Barbón asume que «vamos a tener horas complicadas por el viento del Sur» pero asegura que se están reforzando aún más los medios. «Hay más medios aéreos desplegados que nunca», declara

Ana Moriyón Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 11:50

Revés en la lucha contra el fuego en Asturias con el cambio del viento durante la noche, de nuevo procedente del Sur, lo que está complicando seriamente las tareas de extinción. Así lo explicó el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras participar en la reunión que cada mañana se celebra en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi), encargado de realizar el seguimiento de la evolución de los incendios forestales en Asturias. Aunque el balance de incendios es similar al de la tarde del viernes, con tres incendios activos, el viento del Sur, que previsiblemente se mantendrá hasta al menos las primeras horas de la tarde, «nos está perjudicando y está complicando muchísimo la situación, por lo que será más complejo el operativo de extinción». Aunque se espera que a partir de las 16:00 horas vuelva el viento del Norte y facilite de nuevo los trabajos, «vamos a tener horas complicadas», advirtió.

Todos los ojos están puestos en el incendio procedente de Anllares, León, y que amenaza desde hace días Degaña. Barbón informó de que las llamas han superado la primera línea de defensa que se había establecido «y avanzan por las cumbres hacia Ibias», por lo que se están reforzando todos los medios en la zona de Cienfuegos para tratar de evitar la entrada en ese concejo. «Es lo que más nos preocupa», reconoció.

Para ello, el presidente del Principado quiso destacar el importante despliegue aéreo y terrestre que trabaja desde hace días sin descanso en la zona y que sigue reforzándose. «Hoy tenemos más medios aéreos que nunca en extinción. En el incendio de Degaña habrá diez medios de extinción y dos de coordinación de operaciones, además del helicóptero de la Guardia Civil 'Cuco'», enumeró. En total, quiso subrayar, habrá en Asturias 15 medios aéreos en la jornada de este sábado. «Más medios aéreos que nunca», reiteró.

A partir de las 16:00 horas la previsión es que vuelva a soplar viento del Norte, lo cual facilitará las labores de remate y extinción. Además, desde mañana se espera un descenso de las temperaturas. Es decir, vamos a tener unas horas complicadas, no lo podemos ocultar. Nuestro servicio de emergencias sigue coordinando todos los esfuerzos y, desde luego, los diferentes organismos estarán realizando un seguimiento permanente, empezando por el propio consejero de Gestión de Emergencias, que supervisa la actuación sobre el terreno.