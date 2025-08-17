Solidaridad y unión entre ganaderos frente a los incendios en Asturias

Son héroes sin capa que en medio de la adversidad por la ola de incendios que asolan Asturias han decidido tender una mano ... y ayudar, desinteresadamente, a los afectados por los fuegos. En el Principado las muestras de unión y solidaridad entre vecinos y ganaderos no han tardado en manifestarse. De hecho, muchos han donado rollos de silo y hierba a los compañeros afectados para que puedan alimentar a su ganado y decenas de transportistas han puesto sus camiones a disposición de los bomberos y operarios forestales que luchan sin descanso contra las llamas que asolan la región.

El sindicato agrario Unión Rural Asturiana (URA) mandó un mensaje de ánimo a la población y aseguró que «somos un sector en clara decadencia, pero también sabemos darnos la mano en los peores momentos».

En Cangas del Narcea han sido incontables las muestras de cariño y apoyo hacia los vecinos de las localidades afectadas, en especial hacia los habitantes de Genestoso. Entre la desgracia que supone sufrir un incendio, lo positivo en este caso es que hasta ahora todo se reduce a pérdidas materiales. Así lo confirma el secretario general de URA, Borja Fernández, que explica que no se han registrado muertes de animales por los incendios, pero sí se está gastando mucho forraje y pasto que estaba guardado para el otoño y el invierno. Además, «gran cantidad de alimentos que se tenía en las fincas, como rollos de hierba y demás, se quemó todo. Será difícil reponer estas pérdidas», comentó.

En concreto, Fernández destaca que cada rollo de hierba cuesta entre 25 y 30 euros «y tenemos contabilizados mas de 500 quemados. Esto sólo en Cangas del Narcea. Luego a nivel general de toda Asturias, si sumamos pasto, cierres quemados, pistas de acceso perdidas y forrajes hablamos de más de un millón de euros», aseguró.

Pero la ayuda de los ganaderos no se queda sólo en la reposición de material quemado. También han estado allí luchando contra las llamas con valentía. Uno de ellos ha sido David Rodríguez, vecino de El Acebo, quien desde la noche del martes, cuando el fuego se descontroló en esa localidad y en Fonceca, hace uso de sus tractores y sus camiones para sumarse a las tareas de extinción de las llamas. Y durante estos últimos días ha transportado gasoil desde El Acebo hasta Genestoso para que los bomberos puedan trabajar. «Han sido días muy duros, pero está toda Cangas volcada en ayudar y así tiene que ser. Sin la ayuda de los vecinos y los ganaderos, habría sido imposible», manifestó Rodríguez a este periódico.