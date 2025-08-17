El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Solidaridad y unión entre ganaderos frente a los incendios en Asturias

Muchos han donado rollos de silo y hierba para los afectados por los fuegos y han puesto camiones a disposición de los bomberos

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:18

Son héroes sin capa que en medio de la adversidad por la ola de incendios que asolan Asturias han decidido tender una mano ... y ayudar, desinteresadamente, a los afectados por los fuegos. En el Principado las muestras de unión y solidaridad entre vecinos y ganaderos no han tardado en manifestarse. De hecho, muchos han donado rollos de silo y hierba a los compañeros afectados para que puedan alimentar a su ganado y decenas de transportistas han puesto sus camiones a disposición de los bomberos y operarios forestales que luchan sin descanso contra las llamas que asolan la región.

