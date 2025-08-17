Barbón: «Asturias está ante el mayor despliegue de la historia contra los incendios»

«El mayor despliegue de la historia» contra los incendios en Asturias. Casi 300 efectivos, 260 en el día de hoy, luchando contra los ... doce fuegos que siguen quemando la región. Seis de ellos, activos. Todos producidos «fuera de Asturias», ya que nos encontramos, «ante fuegos especiales, nos llegan todos de León». Esas fueron las primeras palabras de Adrián Barbón tras visitar el Puesto de Mando Avanzado habilitado en Cangas del Narcea. Una reunión en la que también estuvo la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. Fue él quien explicó que en Asturias aún no se puede hacer balance de las hectáreas quemadas. «Estamos hablando de un perímetro de fuego de 4.000 hectáreas, pero eso no significa que todas se quemen. En los primeros momentos hablamos de unas 900». Nada que ver con las 50.000 hectáreas que ya llevan arrasada la provincia de Orense.

Barbón quiso ver por sí mismo «la situación en Cangas del Narcea, que, como sabéis, es el concejo más castigado». Tiene tres incendios en marcha. Desde ellos controlados, los de Vallado 2 y Cobos, pero el más importante y dañino es el de Genestoso. «En realidad, ese fuego es el mismo que está quemando Somiedo. Llegan ambos del de Orallo, en León».

Ampliar Imagen de los puntos en los que se encuentran los incendios. J. C. Román

Además de recordar que el personal desplegado en Asturias «está haciendo un trabajo enorme», contó que esta mañana se puso en contacto con Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, «para agradecerle el envío de un avión anfibio», que se sumará a los ocho medios aéreos para acabar con los incendios. «Que pueden actuar cuando hay visibilidad. Porque oímos a algunas personas decir que no ven a los helicópteros, pero hay que tener en cuenta que en Asturias priorizamos a las personas. Tanto salvar a las que viven en los pueblos cercanos a los fuegos como a los que forman parte del sistema de extinción».

Una mayor profusión de efectivos y maquinaria porque, insistió, «estamos ante fuegos diferentes». Nada que ver, recordó, «con los de 2023, que fueron todos provocados en Asturias y en los que se quemaron 10.000 hectáreeas». Estos llegan fuera de fecha «no es cierto que aquí los haya en verano, siempre son en marzo o en abril» y, también, de fuera de la región. «Todos los fuegos activos en Asturias son de León».

Además de en Cangas del Narcea y en Somiedo «donde, por ahora, estamos salvando la brañas de la Pornacal», explicó Alejandro Calvo, el mayor contingente está desplegado en Degaña, «donde estamos viendo como entra el fuego de Anllares del Sil».

Volvió el presidente a comparar lo que ocurre hoy con lo que sucedió en 2023 para ensalzar el trabajo bien hecho. «Aprendimos la lección. Vimos la necesidad de creará una consejería de Emergencias, que se me criticó, como también cuando dije que estábamos ante terroristas de mechero, que luego se vio que así eran». Además de la consejería, también se incrementó «el presupuesto para los ayuntamientos, en la lucha contra los incendios», se dieron cursos y se instalaron zonas de riego. «Pasamos de tener 400 efectivos a más de 600». Y para los negacionistas, también tuvo mensaje Adrián Barbón: «esto es cambio climático puro y duro». Y para los conspiranoicos: «aquí no hay eucaliptos ni se permite construir luego o instalar nada en las zonas quemadas».

«Todavía queda mucha batalla»

Pese a que, en estos momentos, sea doce los incendios activos y no los 16 de anoche, tanto Barbón como Cal confirmaron que «aún queda mucha batalla».﻿ El consejero dijo, no obstante, que aún no está Asturias en fase de alerta respiratoria y quiso mandar un mensaje de tranquilidad. «Estamos monitorizando los fuegos continuamente. Repartimos mascarillas en Genestoso, cuando el humo era más denso, pero todo depende de la evolución del viento». Mientras hablaba, sobre el puesto de mando avanzaba caía una suave, pero incesante, llovizna de cenizas.