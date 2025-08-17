El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrian Barbón,, Alejandro Calvo y Adriana Lastra, en el Puesto de Mando Avanzado en Cangas del Narcea. J. C. Román
Incendios en Asturias

Barbón: «Asturias está ante el mayor despliegue de la historia contra los incendios»

El presidente del Principado visitó el puesto de mando avanzado en Cangas del Narcea para conocer in situ la evolución de los seis incendios activos. «Por primera vez, ningún incendio es generado en Asturias, llegan todos de León», explicó

Chelo Tuya

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:01

«El mayor despliegue de la historia» contra los incendios en Asturias. Casi 300 efectivos, 260 en el día de hoy, luchando contra los ... doce fuegos que siguen quemando la región. Seis de ellos, activos. Todos producidos «fuera de Asturias», ya que nos encontramos, «ante fuegos especiales, nos llegan todos de León». Esas fueron las primeras palabras de Adrián Barbón tras visitar el Puesto de Mando Avanzado habilitado en Cangas del Narcea. Una reunión en la que también estuvo la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. Fue él quien explicó que en Asturias aún no se puede hacer balance de las hectáreas quemadas. «Estamos hablando de un perímetro de fuego de 4.000 hectáreas, pero eso no significa que todas se quemen. En los primeros momentos hablamos de unas 900». Nada que ver con las 50.000 hectáreas que ya llevan arrasada la provincia de Orense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  4. 4 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  5. 5 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  6. 6 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  7. 7 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  8. 8 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  9. 9

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  10. 10 La noche en la que llovió ceniza en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón: «Asturias está ante el mayor despliegue de la historia contra los incendios»

Barbón: «Asturias está ante el mayor despliegue de la historia contra los incendios»