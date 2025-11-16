Juan Merediz emulará la gesta de Pedro Menéndez Proyecto. El gijonés cumplirá así el sueño de imitar a uno de sus ídolos de la infancia y, a la par, tratará de batir un récord

Cristina Del Río Avilés Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Pedro Menéndez de Avilés partió un 29 de junio de 1565 desde Cádiz hacia el Nuevo Mundo, que había descubierto 73 años antes Cristóbal Colón, con una gran flota y cerca de mil personas a bordo. El próximo mes de marzo el navegante Juan Merediz (Gijón, 1969) emulará al que ha sido uno de sus ídolos desde niño y hará lo propio con algunas pequeñas diferencias. En lugar de un galeón de 900 toneladas, él viajará en su barco de poco más de diez metros de eslora (40 pies), clase 40, junto a una exigua tripulación de tan sólo tres personas. Este ansiado proyecto que por fin toma forma se lo plantea Merediz no sólo como un reto personal sino como un homenaje al gran marino. «Don Pedro hubiera querido participar en algo así», afirma con seguridad desde Islandia, donde se encuentra trabajando.

Merediz aúna deporte y pasión por la historia. El deporte es el reto. El itinerario es historia y su particular aportación a la divulgación de la gesta de Pedro Menéndez. El navegante llegará a Avilés a mitad de enero aproximadamente para comenzar a preparar el viaje. A finales, navegará «sin prisa» hasta Cádiz, «sin fechas correctas porque el mar y la meteorología son los que mandan». Aunque a finales de febrero tendrá que estar en la capital andaluza porque desde allí parte la 'Ruta del Descubrimiento' entre Cádiz y San Salvador de Bahamas. Ese es el reto: confía en tardar menos de 21 días. «Dejaremos Gran Canaria a estribor y continuaremos hasta llegar a la línea imaginaria a la que llegó Colón en Bahamas». «Podría haberme quedado con la parte deportiva, pero vi la oportunidad de cumplir un sueño de chiquillo: me habría encantado embarcarme con Pedro Menéndez y con su tripulación de asturianos y vascos, que eran su guardia pretoriana», pero le dio vueltas al proyecto y le pareció una fórmula bonita de poner en valor una figura histórica no siempre suficientemente conocida.

La fascinación de Merediz por Pedro Menéndez nació en la infancia. Cuando muchos avilesinos pasaban junto a la estatua del marino en el Parque de El Muelle sin ni siquiera preguntarse a quién representaba la efigie, él soñaba con emular algún día su gesta. «Vivimos en Gijón, pero mi madre tiene unos primos en Avilés que vivían muy cerca del Parque de El Muelle. Mi padre trabajaba en la Naval y yo siempre quise ir a la mar», a pesar de que, como explica a continuación, sufrió las consecuencias directas de la destrucción de esta industria.

«Yo soy hijo del sector naval. Quería vivir del mar a toda costa y, en cuanto pude, entré en la náutica deportiva y de recreo. Desde ahí he desarrollado toda mi carrera profesional, tanto competiendo como haciendo todo tipo de trabajos en velería y astillería», ahonda. Fue el primer español en la Mini Transat en 1995 y corrió la Solitarie du Figaro en 1997 así como la Barcelona World Race en 2011 a bordo del 'Central Lechera Asturiana'. «He intentado la vuelta al mundo en solitario muchas veces y al final la inicié en 2023, aunque tuve la suerte en ser el primero en retirarme». Sí, suerte porque, como explica, iba en precario y fallaron muchas cosas que podrían haber sido fatales. «Yo soy de los que aplaudo el fracaso» porque de él se puede aprender mucho. Y así ha sido en la preparación de este reto-homenaje a Pedro Menéndez.

Durante estos últimos años ha logrado equipar el barco gracias a la tripulación que le acompañará en su reto y su amplia experiencia hace el resto. Tras cruzar el Océano Atlántico varias veces, tres tan sólo este año, sabe que de noviembre hasta abril es la mejor época para hacerlo.

Su tripulación son cuatro hombres con experiencia en la navegación y edades comprendidas entre los 52 y los 67 años. La embarcación es un barco rápido de regatas para competir, no tiene camarotes, el baño es un cubo y la cocina, un pequeño hornillo. No hay nevera ni ninguna comodidad. Pero a ninguno de los tres les importa porque para ellos era un «sueño» cruzar el Atlántico. El regreso lo hará en solitario. «Este es un proyecto que me apasiona y que considero un paso intermedio para la vuelta al mundo», añade Merediz, que ya ha puesto en contacto con la Autoridad Portuaria de Avilés y con el Ayuntamiento para informales sobre su proyecto.

