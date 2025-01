Netflix acapara las nominaciones a los Globos de Oro

Corren tiempos muy raros para la industria audiovisual. La pandemia de coronavirus ha dejado un ecosistema maltrecho para las salas de cine, que tratan de sobrevivir con estrenos de muy poco fuste, mientras la gran mayoría de estudios retrasa una y otra vez las grandes ... producciones. Estaba claro que en un contexto así los servicios de vídeo bajo demanda no iban a dejar escapar la oportunidad de sumar suscriptores -Netflix ya supera los 200 millones de usuarios; HBO, los 140, y Disney+ se ha hecho en apenas seis meses con casi 87-, pero es que además este año podría ser el que abra los galardones a las cintas producidas por estas plataformas. Dicho de otra manera, quizá Netflix consiga ya el reconocimiento que ansía desde que comenzara a financiar los trabajos de cineastas como Alfonso Cuarón o Martin Scorsese, una estatuilla que dé prestigio a un catálogo tan inabarcable y ecléctico como, salvando excepciones, ramplón. El primer paso lo dio ayer. La plataforma ha logrado colocar varias de sus producciones en la carrera por los 78 Globos de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La compañía de Reed Hastings ha obtenido dos de las cinco candidaturas posibles en el caso del Globo de Oro a la mejor película dramática -los galardones distinguen drama de comedia o musical-, con 'Mank' y 'El juicio a los 7 de Chicago', y tres de las cinco en el apartado de mejor serie dramática, con 'Ratched', 'The Crown' y 'Ozark'. En total acumula 22 nominaciones, frente a las 17 que consiguió la pasada edición. Las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson, instaladas cómodamente desdes sus casas, han sido las encargadas de dar a conocer todas las candidaturas de estos premios, que se entregarán el próximo 28 de febrero.

Sin duda el caso más previsible en el apartado cinematográfico era el de 'Mank', la cinta dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman, ambos también nominados por la misma película, olía a Oscar desde que se desveló su argumento, muy del gusto de los académicos de Hollywood: un biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane', en el que se repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles. Desarrollada en torno a un guion que dejó escrito antes de morir Jack Fincher, padre del realizador, es candidata a tres estatuillas más: mejor guion, mejor actriz de reparto (Amanda Seyfried) y mejor banda sonora (Trent Reznor y Atticus Ross). Con cinco nominaciones parte 'El juicio de los siete de Chicago'. Además de la de mejor película, la cinta está nominada a mejor dirección (Aaron Sorkin), mejor actor de reparto (Sacha Baron Cohen), mejor guion y mejor canción original.

Compiten con las dos cintas de Netflix, tres cintas de estudio como son 'El padre' (Sony), 'Nomadland' (Disney) y 'Una joven prometedora' (Universal), todas ellas con cuatro nominaciones, entre las que destacan las candidaturas de mejor dirección y mejor actriz dramática para Chloé Zhao y Frances McDormand, por 'Nomadland', y para Emerald Fennel y Carey Mulligan por 'Una joven prometedora'. Anthony Hopkins, por su parte, ha sido nominado a mejor actor dramático por meterse en la piel de 'El padre', un hombre de ochenta años cuya mente comienza a fallar.

Arriba, un fotograma de 'El juicio de los 7 de Chicago'; debajo, Anthony Hopkins, en 'El padre' y Carey Mulligan en 'Una joven prometedora'.

Además de Hopkins y Oldman, están nominados a mejor actor dramático Riz Ahmed por su rol de un batería que pierde el oído de forma fulminante en 'The Sound of Metal', Chadwick Boseman por 'La madre del blues' y Tahar Rahim por 'The Mauritanian'. Junto a McDormand y Mulligan, han sido nominadas a mejor actriz dramática Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday', Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer' y Viola Davis por 'La madre del blues'.

En el caso de la mejor comedia o musical son candidatas 'Borat Subsequent Moviefilm', 'Hamilton', 'Palm Springs', 'Music' y 'The Prom'. Y ojo a Sacha Baron Cohen porque, además de a mejor actor de reparto por 'El juicio de los 7 de Chicago', también está nominado a mejor actor de comedia por la fantástica secuela de 'Borat'. Llama la atención también el caso de 'Hamilton', que no deja de ser un musical filmado. Su protagonista, Lin-Manuel Miranda, también ha sido nominado a mejor actor.

Este año, en cambio, no hay ningún nominado español. En el apartado de mejor película extranjera optan a la estatuilla 'Drunk (Another Round)', de Thomas Vinterberg; 'La llorona', de Jairo Bustamante; 'La vida por delante', de Edoardo Ponti; 'Minari', de Lee Isaac Chung, y 'Entre nosotras', de Filippo Meneghetti.

Televisión

En lo que respecta a la mejor serie dramática, serán 'Lovecraft Country' (HBO) y la exitosa 'The Mandalorian' (Disney+) las que compitan con las tres ficciones de Netflix ya mencionadas. Más repartido en cuanto a plataformas está el apartado dedicado a la mejor serie de comedia. 'Emily en París' (Netflix), 'The Flight Attendant' (HBO), 'The Great' (Hulu), 'Schitt's Creek' (CBC) y 'Ted Lasso' (Apple TV+) son las candidatas a llevarse la estatuilla; mientras que 'Normal People', 'Small Axe', 'The Undoing', 'Gambito de dama' y 'Unorthodox', estas dos últimas también de Netflix, son candidatas a la mejor miniserie.

'The Mandalorian', arriba; 'Gambito de dama' y Ratched', abajo.

En el apartado a mejor actor de serie dramática compiten Josh O'Connor, por 'The Crown'; Jason Bateman, por 'Ozark'; Al Pacino, por 'Hunters'; Matthew Rhys, por 'Perry Mason', y Bob Odenkirk, por 'Better Call Saul'. Mientras que en el apartado a mejor actriz en serie dramática se disputan la estatuilla Olivia Colman, por 'The Crown' -hace doblemte como Sacha Baron Cohen-; Jodie Comer, por 'Killing Eve'; Emma Corrin, por 'The Crown'; Laura Linney, por 'Ozark' y Sarah Paulson, por 'Ratched'.