De la estantería al feed: el mundo digital y los 'influencers' literarios

Leer un libro en la actualidad ya no es lo que era. El paradigma ha cambiado, y ahora no solo lo abrimos y pasamos las páginas, sino que se ha abierto un mundo de posibilidades: también se descarga, se desliza, se comparte en redes sociales e incluso se viraliza. En España, la lectura ha evolucionado de la mano de la tecnología y mientras el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65 %, el formato en papel convive con el digital, y las recomendaciones literarias o los clubes de lectura se han trasladado a plataformas como Instagram o TikTok, donde los libros se convierten en tendencias globales. En el Día del Libro, reflexionamos sobre esta transformación en la forma de leer y las nuevas maneras de relacionarse los lectores con la literatura.

La digitalización cambia nuestra forma de leer

Aunque la lectura en papel y las librerías se mantienen como las formas tradicionales de consumo y compra de libros, se observa un nuevo crecimiento de los lectores digitales: hasta un 31,7% lee a través de la pantalla y un 26% compra a través de Internet.

Como revelan los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, las personas lectoras en España conforman un panorama muy diverso: con el continuo avance y desarrollo de las nuevas tecnologías, unido a la creciente digitalización y el aumento de peso de las redes sociales en nuestra vida diaria, no solo comienzan a coexistir formatos tradicionales y digitales, si no que también se observan claras diferencias generacionales en lo que hábitos y preferencias de lectura se refieren.

Sin embargo, y a pesar de este panorama de grandes cambios, las librerías tradicionales han decidido no quedarse atrás: no solo se mantienen como el principal canal de compra de libros, sino que muchas de ellas han buscado reinventarse y adaptarse a estos nuevos tiempos. Sin embargo, y a pesar de este panorama de grandes cambios, las librerías tradicionales han decidido no quedarse atrás: no solo se mantienen como el principal canal de compra de libros, sino que muchas de ellas han buscado reinventarse y adaptarse a estos nuevos tiempos.

Una forma de conseguirlo ha sido a través de las redes sociales, ya que les permite conocer a sus lectores, comprender sus gustos y preferencias y, además, estar al tanto de las últimas novedades. Es una manera de recopilar información para adaptar sus servicios a la demanda actual y, además, generar un vínculo con su comunidad. En particular, Instagram y TikTok se han convertido en herramientas clave para atraer nuevos públicos e incluso darse a conocer entre los lectores más habituales, como una forma de recordar que no hay mejor lugar que para encontrar esa lectura que tanto buscas. Así, las librerías no sólo tienen en estas plataformas la oportunidad de vender sus productos, sino también de consolidarse y presentarse como espacios de cultura, interacción y socialización para los lectores.

Dentro de este ecosistema digital, encontramos ejemplos como el de la librería La Madriguera (@lamadrigueraengijon_libreria), especializada en literatura infantil y que podemos encontrar en Gijón, en el barrio de Pumarín. Bajo la iniciativa de Tania, este pequeño refugio o 'madriguera' abrió sus puertas hace dos años, y desde entonces se mantiene activa en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde a través de su cuenta comparte las novedades más recientes, recomendaciones y organiza diversas actividades y eventos para fomentar la lectura entre los más jóvenes. Porque, en palabras de la librera, «en un mundo en el que vamos tan rápido, al final lo que necesitamos es esa pequeña madriguera donde sentarnos y relajarnos un poco».

También en Gijón se encuentra la Librería y Papelería MOMO (@libreria.momo.gijon) que, con casi 10.000 (Instagram) y 18.000 (TikTok) seguidores, se ha convertido en todo un referente de la ciudad dentro de las redes sociales, donde comparte un amplio contenido relacionado con el mundo de los libros, y es que lo tenía claro: «yo quería que fuera un sitio vivo. Un negocio de barrio de toda la vida. Me gusta hacer cuentacuentos y quiero que haya actividades, presentaciones de libros, clubes de lectura… cualquier cosa que se me ocurra porque estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza para ver qué se me ocurre hacer». Y es que Leticia mantiene, a través de su librería, un fuerte compromiso con la promoción de la lectura y de la literatura de las jóvenes promesas, llegado al punto de ser reconocida por grandes figuras del mundo de la literatura española como Dolores Redondo. Además, este año ha lanzado su nueva página web www.libreriamomo.com tras seis meses de preparación, consolidando su presencia en internet a la vez que ofrece facilidades a sus clientes para poder acceder a su catálogo y sus diferentes servicios.

Leer está de moda, especialmente entre los jóvenes

Contrario a lo que muchos piensan, la juventud española sí lee, y mucho: el 75,3 % de los jóvenes de 15 a 24 años son los más lectores del país, reflejando así que los libros juegan un papel fundamental dentro de las nuevas generaciones.

Este interés por la lectura ha alimentado un ecosistema literario que conecta tanto a lectores como a librerías, impulsado en gran parte por las redes sociales. Hemos visto que el auge de plataformas como Instagram o TikTok ha favorecido la creación de comunidades virtuales, donde los usuarios participan activamente compartiendo sus opiniones literarias, recomendaciones y novedades, todo ello a través de la creación de un espacio de diálogo, conversación y debate en torno a la literatura.

El mundo donde las 'bookstagramers' interactuan Dentro del Feed

En este nuevo escenario, vemos que las redes sociales no solo han cambiado cómo leemos, sino también quién nos inspira a leer. Cuentas como @_luciewolf y @loslibrosdebubu son claros ejemplos de este fenómeno literario. Ambas cuentas han logrado construir a su alrededor una comunidad de lectores comprometidos con el contenido que comparten. Tanto Lucía (@_luciewolf) como Marta (@loslibrosdebubu) crean sus reseñas que van desde los libros más populares hasta los menos conocidos, intentando siempre brindar a sus seguidores una opinión sincera y fresca. Además, siempre buscan contar con cierta interacción con su audiencia, lo que les ha permitido conectar con una amplia comunidad de lectores. Ambas con ejemplos de cuentas que han logrado no solo influir en las preferencias de lectura de sus seguidores, sino también posicionarse como espacios de referencia en la conversación literaria digital. 