Hay personas que sienten un impulso por cambiar el mundo. Tania de la Cruz (Gijón, 1985) es sin duda una de ellas. Su formación en ... Educación Infantil y un voluntariado en Italia en un centro de acogida de menores y en una asociación cultural, marcó su trayectoria profesional hacia el mundo de los libros como recurso educativo. «Mi sueño era abrir una librería infantil, pero que ayudara, que aportara un poquito a la sociedad». Por eso la literatura con la que trabaja es de transformación, con libros que abordan temas complejos como la muerte, la diversidad o las emociones.

Su sueño ya tenía nombre antes de tener un local. Para Tania los libros son como «un pequeño refugio», así que no dudó en llamar a su librería La Madriguera, «donde te das cuentas de que has excavado un montón de galerías desde las que puedes llegar a un mundos increíbles, que a lo mejor no habías imaginado». Y es que la imaginación solo se puede cultivar cuando nos paramos. Por eso Tania creó en su tienda «un rincón de las decisiones importantes de la vida», un pequeño asiento rodeado de tul y adornos de mariposas. «Me di cuenta que necesitamos un momento para sentarnos, relajarnos y pensar», especialmente en un «mundo en el que vamos tan rápido».

Aida G. Fresno

El valor del pequeño comercio

Tania es una firme defensora del pequeño comercio y del trato humano, porque «lo bonito de los negocios de barrio son las personas que los llenan». Le entristece pasear por calles con negocios cerrados. Pone en valor «encontrarte con tu vecina, darte los buenos días y ver que una persona te conoce por tu nombre» Y eso le permite, que cuando le llega un libro, ya sabe «a qué personas le va a encantar». Consigue ese nivel de confianza a base de actividades como cuentacuentos infantiles, encuentros con autores, mercadillos solidarios o iniciativas puntuales que ofrecen a los vecinos del barrio un lugar de referencia. «Es una manera de darse a conocer y que también vean la persona que está detrás y que les entren ganas de venir a este pequeño rincón, que al final, es donde ocurre la magia», afirma emocionada.

Además de estos momentos cercanos Tania utiliza las redes sociales para promocionar su negocio. Tras unas pruebas iniciales se dio cuenta que la plataforma que mejor le funciona es Instagram (@lamadrigueraengijon_librería). Su público son «mamis y papis, millennials que tienen peques entre los tres y los ocho años y que apuestan por un tipo de literatura diferente al que nosotros hemos tenido cuando éramos pequeños. Que tienen una preocupación por una educación de calidad».

A la hora de grabar un vídeo para redes, Tania confiesa que se deja llevar por la «intuición». No siente presión por estar al día de las novedades. Asegura que está en «la parte esencial del trabajo a pie de calle» y que una visita le puede traer un recuerdo o una anécdota suscitar la recomendación de un libro y, sobre la marcha, decide transmitirlo. Define las redes sociales como lugares «atractivos que pueden llevarte a algún tipo de lectura en la que no estabas pensando», pero advierte del peligro de caer en la «deshumanización». Matiza «no hay que olvidar que el mundo se sostiene de personas y no todo lo que se ve en las redes es real, porque hay plataformas por Internet que ofrecen sonrisas de cartón». Tania se muestra agradecida por «ponerle cara» a muchos de sus seguidores, que le animan incluso a hacer sus vídeos. Aunque admite que tiene un pequeño negocio y que, por mucho que pueda parecer que tiene mucha afluencia de público, al final «esto es una pelea diaria y continua y vamos al día, y si no alimentamos estos pequeños comercios, va a llegar un momento que los pequeños comercios se acaben y creo que eso sería muy triste».