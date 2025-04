Una nueva oportunidad para una librería de toda la vida en Gijón

«Las empresas son las personas y cada uno le pone su impronta». Con esa filosofía, Leticia Cienfuegos-Jovellanos (Sevilla, 1973) decidió dar un rumbo ... radical a su trayectoria profesional como directora de hotel para convertirse en librera. Desde hace solo siete meses regenta la librería y papelería Momo, ubicada en un mítico local de la calle Celestino Junquera 10, en Gijón. Allí, desde hace 16 años, siempre ha habido una librería. «Primero fue de Toñi, a la que le fue genial 12 años hasta que se jubiló, y después estuvo Juan», recuerda Leticia. Pero el «pálpito» para lanzarse a la aventura se lo dio el cartel de 'se alquila o se traspasa' que vio desde la ventana de su casa. «Después de tanto tiempo, ¿Cómo iba a perderse una librería así?» pensó. Al fin y al cabo es una gran lectora, nacida un 23 de abril, «demasiadas señales», creyó, a pesar de que sus conocidos le advertían de que el negocio había terminado porque hoy en día no se lee.

«Lo primero que quise cambiar fue la decoración, quería que esto fuera como el salón de mi casa, un sitio agradable, con plantas y libros» y a partir de ahí no deja un minuto de pensar en actividades y reclamos. «Lo tenía clarísimo, quiero que se acerquen los niños, me gusta hacer cuentacuentos, presentaciones de libros, clubes de lectura, mercadillos solidarios… quiero que sea un negocio de barrio de toda la vida, que la gente se acerque aquí a ver lo que hay simplemente». Sabe que no puede competir con las grandes cadenas y por eso su estrategia es «ganarme a la gente por lo que puedo ofrecer. Intento conseguirle a la gente los libros que quieren, por ejemplo tengo un cartel que pone 'Si no tenemos tu libro, te lo buscamos'. Yo se lo compro en Wallapop, en Todo Colección en IberLibro o donde lo encuentre. Evidentemente no gano nada, pero para mi no hay mayor satisfacción que cada uno tenga el libro que quiere. Y el día de mañana, cuando necesite un libro, pues ya vendrá a comprarlo».

Aida G. Fresno

En su librería y en las redes sociales

Compagina esa defensa de lo más tradicional con su presencia en las redes sociales donde ya cuenta con más de dieciocho mil seguidores en TikTok y once mil en Instagram ( @libreria.momo.gijon ). Leticia confiesa que a título personal las redes sociales le dan pereza porque le quitan tiempo de lectura, pero tiene claro que «un negocio debe estar ahí». Se sorprende de su éxito en tan poco tiempo por su falta de experiencia y tampoco se obsesiona con estar al día, teniendo en cuenta que lleva sola el negocio, ya que «las redes sociales es otro trabajito de aúpa, porque para grabar un vídeo de minuto y medio has grabado ocho minutos y luego corta, pega, corta, pega. Que yo veo a la gente muy profesional que lo hace en el ordenador y yo lo hago en el teléfono mientras paseo al perro y así queda», bromea. Pero lo que sí se toma en serio es la honestidad en los comentarios y recomendaciones. «Es una responsabilidad y una presión. Si te digo 'este libro está muy bien', es porque a mí me lo ha parecido. Si un libro no me gusta prefiero callarme, no hablo de él». Agradece la difusión de las redes sociales, el poder llegar a todas las partes del mundo. «De hecho a mi me sigue gente que me dice '¡Saludos desde Chile!' y, pues mira, si en Chile se fomenta la lectura, es fenomenal». Para Leticia, las redes sociales también le llevan a descubrir libros que no tenía en mente. «De repente te ponen delante un libro que tú no hubieras comprado y dices: 'Uf, necesito este libro'. Y luego ya será la tendencia de cada uno: habrá gente que lo compre en Amazon u otra en su librería de barrio. ¡Siempre en la librería de barrio, por favor!» aclama. En este caso desde Momo, que lleva el nombre del perro que adoptó hace años después de que fuera abandonado en la calle y en honor a la protagonista del libro de Michel Ende. Una obra «que después de 50 años está de plena actualidad» y que Leticia recomienda como lectura obligada para jóvenes y adultos.