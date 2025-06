La estrella es Luis Enrique

José Ángel García Gijón Lunes, 2 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El PSG, ese proyecto estrella cincelado con una montaña de millones desde el desembarco del dinero catarí, había aprendido a convivir con la frustración. Después de fichar al golpe de talonario a los mejores jugadores del mundo, el equipo no conseguía dar la talla y coronarse como el mejor club del mundo. Sin embargo, Luis Campos tomó una decisión después del enésimo fracaso deportivo. Su apuesta para el banquillo era Luis Enrique, otorgándole mando en plaza para confeccionar un equipo campeón. Dos años después, jalonados por los habituales cuestionamientos a la labor del técnico, el gijonés ha cambiado las dudas por certezas, las críticas por elogios, los pitos por aplausos. ¿Ha cambiado Luis Enrique? No, pero sí lo han hecho aquellos que ponen en solfa de forma habitual el trabajo de un técnico que ha entrado en la historia por la puerta grande. Sus merecimientos le permiten integrar un selecto club donde solo tienen cabida algunos de los mejores entrenadores del mundo. Por si fuera poco, su trabajo, será difícil de olvidar para el PSG y su afición. 'Lucho' consiguió lo imposible: un triplete coronado con una goleada inédita en la máxima competición de clubes.

«Es el mejor entrenador del mundo». A pie de campo, Al-Khelaifi irrumpió en la entrevista con la televisión para abrazar a Luis Enrique y alabarle públicamente. «Todos los españoles deberían estar orgullosos por un entrenador como él. Es el mejor entrenador y la mejor persona», decía el presidente del PSG.

«Llegue al PSG gracias a Luis Campos que fue la primera persona que decidió que fichara por el París Saint Germain y el presidente siempre me ha dado su apoyo independientemente de los resultados, casi siempre buenos. Es un momento muy bonito la verdad», respondió el técnico asturiano.

«Es el hombre que ha cambiado el PSG. Es un humano de los que quedan poco en este mundo, se lo merece todo», coinciden futbolistas y directivos

«Es el hombre que ha cambiado el PSG. Es un humano de los que quedan poco en este mundo, se lo merece todo», subraya Achraf, rendido a la figura del entrenador asturiano, que orilla los elogios y se centra en el grupo. Después de sortear un millón de preguntas sobre Mbappé, en su primer año, el tiempo le ha dado la razón. «Cuando él no esté lo podré controlar todo». Y así fue. El PSG es una máquina perfecta donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. El Dembelé apático del Barcelona se ha convertido en el máximo aspirante al balón de oro. Implicado en el trabajo colectivo, el 'mosquito' ha ofrecido su mejor versión, bajo el paraguas del preparador gijonés, siempre escoltado por su equipo de confianza. Ya no está Juan Carlos Unzué, ayudante en su etapa en el Barça, pero sí Rafa Pol, su segundo, que ayer no podía reprimir la emoción al recordar a su esposa, fallecida hace seis meses. A su lado, como un apendiz, el trabajo silencioso de Joaquín Valdés, estrecho colaborador desde que arrancara su etapa como entrenador. Ambos recibieron a EL COMERCIO unos días antes de la cita de Munich y reconocían que les hacía ilusión enarbolar la bandera de su tierra. «Me siento muy orgulloso de donde soy, gijonudo hasta la muerte», afirmaba el técnico que quiere seguir escribiendo más páginas en la historia del fútbol mundial.

Comenta Reporta un error