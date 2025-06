El diseño de Edgar Plans que ha dado la vuelta al mundo gracias a Luis Enrique

A. I. Gijón Lunes, 2 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Apenas habían pasado unos minutos desde el pitido del árbitro. Todos acuden a abrazarse a Luis Enrique. Auxiliares, jugadores, directivos. El gijonés mira a la grada y pide una cosa. Del tumulto sale una bolsa y dentro una camiseta negra. El técnico tarda unos instantes en cambiarse porque la insistencia de las personas que quieren abrazarse con él es muy grande.

Finalmente, delante de los objetivos, Luis Enrique cambia de camiseta –ambas negras– y la cámara se detiene en el logo que figura en la parte delantera. Dos muñecos que representan al técnico y a su hija Xana fallecida de cáncer. Una creacción del artista gijonés Edgar Plans, que colabora con la Fundación Xana diseñando estos particulares superhérores. «Una pequeña soñadora de grandes ojos castaños que transmiten bondad e ilusión, cabello largo, sonrisa tierna y que empuña una varita mágica, como la de las hadas con las que tanto fantaseaba». Así era Xana Martínez Cullell, cuya muerte a los 9 años debido a un osteosarcoma conmovió a todo el país y llevó a sus padres a crear una fundación con su nombre para ayudar a todas las familias que atraviesan por el trance de acompañar a un pequeño con una enfermedad tan grave.

«Coincidí con Luis Enrique, me comentó que le gustaba mi trabajo y me habló de su proyecto de crear una fundación con el nombre de su hija. Fue un orgullo que quisiera que yo hiciese el logotipo y el personaje que sirven de imagen», explica el reconocido artista. Para ello, rememora, «me explicó cómo era ella, qué le pasó, su manera de vivir, cómo era capaz de ilusionar a la gente, cómo irradiaba felicidad en casa, me habló de su creatividad».

Luis Enrique posa orgulloso con la camiseta mientras la afición del PSG exhibe un tifo gigante que cubre parte del fondo. La imagen recrea al técni y su hija plantando la bandera del PSG como ya luciera hace diez años pero con los colores del club parisino.