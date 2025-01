El PP carga contra el discurso de un «tecnócrata» sin objetivo concreto

El Gobierno parece haber perdido cualquier aliado en materia industrial entre los grupos de la oposición. Las seis formaciones situadas fuera del Gobierno criticaron ayer con dureza el discurso con el que Enrique Fernández abrió el pleno monográfico dedicado a analizar la situación del ... sector industrial. No gustó la larga intervención del consejero de Industria en la que hizo un extenso repaso a las actuaciones del Principado en esta materia durante el último año. A lo largo de la jornada de hoy tendrá la oportunidad de debatir con los grupos. «Es el orgullo de un tecnócrata que piensa que mover papeles es un logro, es la arrogancia de quien piensa que hace todo lo que ya se puede hacer», cargó la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada.

El papel de defensa del Gobierno quedó esta vez únicamente en manos de su grupo parlamentario. Con una visión diametralmente opuesta a la del resto de grupos, el diputado socialista René Suárez defendió las palabras de Enrique Fernández. «Ha sido una intervención detallada, precisa y realista en la que el Gobierno de Asturias ha demostrado tener una hoja de ruta clara para la defensa, el fortalecimiento y la modernización de la industria asturiana en relación a los retos que tiene por delante», afirmó.

No concuerda su visión con la del principal partido de la oposición. «No hay un objetivo concreto. Esta política no puede sacarnos de la crisis profunda en la que estamos», abundó Mallada, quien señaló que el Gobierno no garantiza los «objetivos de empleo, riqueza y competitividad».

Tampoco en las filas de Ciudadanos gustaron las palabras de Enrique Fernández. Su portavoz parlamentaria, Susana Fernández, afirmó salir del pleno con las mismas dudas con las que entró acerca de los ansiados proyectos para optar a los fondos europeos. «Seguimos sin tener claro si vamos a llegar a tiempo para la presentación de proyectos competitivos que logren captar la mayor cantidad posible de fondos europeos», señaló. La portavoz de la formación naranja reprochó además al consejero que no plantease «ninguna solución a corto plazo para el problema energético que tiene Asturias».

En las filas de Podemos fue su diputada Nuria Rodríguez la encargada de valorar la intervención del responsable de Industria del Principado. De «plano y contradictorio» calificó el discurso de Enrique Fernández la parlamentaria de la formación morada, quien reprocha unas palabras que, entiende, «adolecen de planes, objetivos y coherencia».

Ni siquiera en IU encontró apoyo el Gobierno. El socio de investidura del Ejecutivo regional, muy crítico en los últimos meses con la política industrial, criticó un discurso que «fue la memoria de un tecnócrata que no ofreció respuestas políticas a las urgencias políticas de Asturias. Ha sido una intervención larga y poco provechosa» que «no ha dado respuestas reales a los retos que están encima de la mesa y cuya resolución es vital para el futuro de Asturias».

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien considera «injustificado» que no fuera el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien defendiera la situación de la industria, calificó el discurso de «excesivamente triunfalista» y divergente con la «realidad de Asturias. Estamos en una situación similar a la de hace un año, con los mismos problemas, pero ampliados por la pandemia y porque el Gobierno central no atiende a Asturias».

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, criticó un pleno que considera «un lavado de cara del PSOE propiciado por IU» y defendió que la larga lista de acciones relatadas por el consejero «deberían» haber estado «vinculadas con los resultados para la industria, que son peores que nunca. Y sobre eso no ha dicho nada. No ha hablado de la industria, solo de lo que hace desde la consejería, y solo faltaba que con una pandemia y estando la industria como está, el consejero no trabaje todas las horas que ha dicho hoy que ha trabajado».