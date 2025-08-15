Cocina sin gluten con todo el sabor La harina de garbanzo es la gran aliada de platos aptos para todos los públicos que son resultado de rehacer lo sabido

Lo que tienen en cuenta las personas celiacas a la hora de elegir dónde ir a comer o qué pedir no depende exclusivamente del capricho o el momento. Ellos necesitan en primer lugar dar con opciones tolerables para su organismo, y no por gusto sino por prescripción médica. Tienen cada vez más opciones seguras a su alcance, especialmente en Asturias, donde está el primer paraíso sin gluten del país. La variedad y buen hacer de Cangas del Narcea, donde alrededor del 3% de la población es celíaca frente al 1-2% de la población española, se replica en otros puntos de la región, configurando un mapa cargado de opciones 100% libres de gluten.

Los celiacos son intolerantes al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes de forma natural en las semillas de algunos cereales, como el trigo, la cebada y el centeno. Estas proteínas son las responsables de la elasticidad y la estructura de la masa en productos como el pan o la pizza.

Claro que hay una amplia variedad de alimentos que no contienen gluten de manera natural: frutas, verduras, carnes frescas, pescados, mariscos, huevos, legumbres, patatas y cereales como arroz, maíz y quinoa, entre otros. Latente «está siempre el peligro de la contaminación cruzada», apunta la guisandera del Club asturiano Mari Fernández, que como es celiaca lo sabe bien. Cuenta que basta con que un alimento sin gluten entre en contacto con alimentos o utensilios que sí lo contienen, «por ejemplo, colocar un pan con gluten encima de una servilleta o una miga de pan que quede en la cocina». Solo eso ya lo hace inadecuado para quienes padecen la enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, entre quienes el grado de afectación no es igual. Por eso su restaurante El Fartuquín la oferta es completamente 'gluten free'.

También lo es la de El Palace. De hecho, tanto el restaurante de Oviedo como el de Gijón figuran en el 'top ten' del 'Ranking Celicidad 2025 de los 10 Mejores Restaurantes Sin Gluten de España'. Su logro añadido al condicionar la oferta es ofrecer platos sin gluten, pero con sabor.

«Trabajamos con harina de arroz y de garbanzo sobre todo, si bien es cierto que para las masas y repostería va mejor la harina de arroz mezclada con almidón de maíz, que es un buen espesante, sobre todo para la bechamel», explica la jefa de cocina de El Palace, Raquel Figueroa. Los empanados los hacen «con pan rallado sin gluten en el caso de las croquetas y con panko triturado muy fino, que le da una textura más crujiente». Para las frituras (calamares y boquerones), le encanta la harina de garbanzo. Un producto que también utiliza Mari Fernández para el lenguado y el pollo rellenos y el cachopo de merluza porque «empana mejor y se adapta más».

Las recetas en versión celiaca no son distintas a las originales. La cuestión está en que al trabajar con una harina diferente, aunque sea de trigo, tienes que recalcular cantidades y tiempos porque varían al no contener gluten. «Lo vas cogiendo con el tiempo», asegura al respecto la de El Fartuquín, que recuerda cómo al principio se sorprendía de que la masa de los rebozados le quedara «con una textura tremendamente diferente, muy pegada en las manos, como si fuera maicena». Recomienda las harinas sin gluten de Schär y confiesa que la receta que más le costó conseguir fue la de las croquetas: «No conseguía ligar la masa, que quedaba muy blanda, pero ahora ya las hago sin mirar», bromea. Ambas coinciden en señalar la estrecha relación entre celiaquía y la intolerancia a la lactosa, por lo que sus platos están adaptados.

Ampliar Croquetas cremosas de jamón Ingredientes. Un litro de leche, medio litro de nata, 150 gr. de mantequilla, 150 gr. de harina sin gluten (harina de arroz y almidón de maíz), 75 gr. de jamón picado y 10 gr. de sal. - Calentamos la leche y la nata juntos. - Hacemos un roux con la mantequilla y la harina, y añadimos el jamón. Dejamos sofreír un poco y añadimos la leche con la nata y la sal.- Removemos con varilla hasta que espese. - Echamos la masa en una bandeja y luego le ponemos papel film al ras para que no cree costra en la superficie mientras enfría. - Una vez fría la masa, boleamos. Pasamos estas croquetas recién formadas directamente por huevo y pan rallado.- Congelamos.- Cuando las vayamos a comer, las volvemos a pasar por huevo y pan rallado y freímos en aceite caliente y abundante.

Ampliar Tarta de queso y frutos rojos Ingredientes. Un kilo de queso crema, medio litro de nata, 180 gramos de huevo (unos tres), 300 gramos de azúcar, 15 gramos de harina de arroz y, opcional, 10 gramos de galletas María sin gluten y helado de frutos rojos también sin gluten. - Mezclamos todos los ingredientes (salvo los que se emplean al final para decorar) con una batidora hasta que sea una pasta homogénea.- Echamos la mezcla en un molde forrado con papel de horno. - Horneamos a 170 grados (con el horno precalentado) durante 45 minutos.- Dejamos enfríar, desmoldamos y servimos acompañada de un helado de frutos rojos sobre una tierra de galleta María sin gluten.

Ampliar Frixuelos Ingredientes. Ocho huevos enteros, cuatro yemas, chorro de aceite de girasol, 200 gr. de azúcar, 400 gr. de harina de repostería especial sin gluten, un litro de leche sin lactosa y sal. - Juntamos en un bol los huevos enteros y las yemas y batimos. Añadimos la sal y el azúcar y seguimos mezclando para que se integre todo bien. Incorporamos el aceite y batimos. Agregamos poco a poco la mitad de la harina mezclando de forma constante. Echamos la leche y el resto de la harina integrándolo de forma constante poco a poco. - Dejamos reposar la masa una hora a temperatura ambiente. - Transcurrida, ponemos un poco de aceite en una sartén especial para frixuelos (planas). Con un cazo, echamos un poco de masa y la estiramos bien por la superficie, le damos la vuelta y sacamos el frixuelo a un plato.

Ampliar Almejas a la marinera Ingredientes. 12-14 almejas de carril, una cebolla picada muy fina, 2 dientes ajo, una cucharada de perejil natural, un vaso de caldo de pescado, un vaso de chupito de vino blanco, otro de aceite de oliva 0,6º, una cucharada de harina panificable sin gluten, azafrán en rama y una guindilla. - Freímos la cebolla en el aceite y cuando esté casi transparente, incorporamos el ajo y lo dejamos un poco. Echamos la harina para freíla un poco y también el azafrán (a no ser que se le haya añadido ya al fumé). Incorporamos el vino blanco, y cuando se evapore el alcohol, añadimos el caldo, rectificamos de sal y ponemos la guindilla. - Ponemos las almejas y las dejamos cocer hasta que abran, menos de cinco minutos. Quedarán duras si nos pasamos. Echamos el perejil picado por encima.

